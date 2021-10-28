Пожилым людям разрешили выходить на улицу только за вакциной от коронавируса, продуктами или чтобы вынести мусор.

Подконтрольные России "власти Крыма" ввели обязательную самоизоляцию для пожилых людей с хроническими заболеваниями старше 60 лет без прививки от COVID-19.

Об этом 28 октября сообщили на сайте оккупационных "властей".

В документе не указана срок действия незаконного указа - его ввели до особого распоряжения. В связи с этим пожилым крымчанам запретили покидать жилье, кроме случаев исключений: выйти для вакцинации от коронавирусной инфекции, за продуктами или вынести мусор.

Кроме того, оккупанты перевели пожилых граждан на удаленку и приостановили для них льготный проезд.

Читайте такжеОккупанты "ДНР" заявили о получении партии российской вакцины от коронавирусаОграничительные меры не распространяются на жителей вакцинированных от COVID-19 или имеющих QR-код.

Напомним, что сейчас Россия переживает очередную вспышку коронавируса. За прошедшие сутки в стране было побито сразу два рекорда: по количеству заразившихся за сутки (40 096) и умерших от последствий инфекции (1159). В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано почти 8,4 млн случаев коронавируса и более 235 тыс. смертей.

Как уже сообщал УНИАН, на этом фоне председатель Всеукраинского респираторного клуба Евгений Симонец призвал Кабинет министров Украины закрыть границу с РФ.

Автор: Станислав Кожемякин