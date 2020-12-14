Оккупационная администрация «ДНР» на Донбассе хочет получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до конца года.
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Как сообщают «Новости Донбасса», такое заявление в эфире росТВ сделал главарь «ДНР» Денис Пушилин.
«Конечно, мы во многом рассчитываем только на Россию, и вопрос противодействия коронавирусной инфекции здесь тоже не стал исключением. Конечно, мы на "Спутник V" рассчитываем, наш Минздрав прорабатывает эти вопросы с Минздравом РФ», — заявил он.
Пушилин подчеркнул, что рассчитывает на поставки вакцины до конца года.
Российская вакцина от коронавируса "Спутник-5": что известно
- В России в августе заявили о регистрации "первой в мире" вакцины против COVID-19, ее якобы протестовали на дочери Путина.
- Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, которые бы подтверждали, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась.
- В то же время, международная группа исследователей выразила беспокойство по поводу возможных неточностей в отчете об испытаниях российской вакцины. В некоторых графиках встречаются подозрительные повторы, а данных для проверки результатов недостаточно.
- Тем не менее, россияне оценили эффективность своей спорной вакцины от коронавируса в 92%.
- В начале декабря Путин по видеосвязи объявил о планах уже начать масштабную вакцинацию от коронавируса врачей и учителей.
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