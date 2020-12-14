В России еще в августе заявили о регистрации "первой в мире" вакцины против COVID-19, что вызвало массу споров.

Оккупационная администрация «ДНР» на Донбассе хочет получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до конца года.

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Как сообщают «Новости Донбасса», такое заявление в эфире росТВ сделал главарь «ДНР» Денис Пушилин.

«Конечно, мы во многом рассчитываем только на Россию, и вопрос противодействия коронавирусной инфекции здесь тоже не стал исключением. Конечно, мы на "Спутник V" рассчитываем, наш Минздрав прорабатывает эти вопросы с Минздравом РФ», — заявил он.

Пушилин подчеркнул, что рассчитывает на поставки вакцины до конца года.

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В России в августе заявили о регистрации "первой в мире" вакцины против COVID-19, ее якобы протестовали на дочери Путина.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, которые бы подтверждали, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась.

В то же время, международная группа исследователей выразила беспокойство по поводу возможных неточностей в отчете об испытаниях российской вакцины. В некоторых графиках встречаются подозрительные повторы, а данных для проверки результатов недостаточно.

Тем не менее, россияне оценили эффективность своей спорной вакцины от коронавируса в 92%.

В начале декабря Путин по видеосвязи объявил о планах уже начать масштабную вакцинацию от коронавируса врачей и учителей.

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Автор: Дмитрий Захаров