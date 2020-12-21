Врач-инфекционист Виктор Петров заявил, что на Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом мутировавшего коронавируса.
Читайте такжеМинздрав: новый штамм коронавируса - не повод для беспокойстваКак передает «Украина 24», по словам врача, в регионах, граничащих с европейскими странами, уже можно заметить изменения клинической картины коронавирусной инфекции.
«Один из таких примеров – мой пациент Николай. Он заробитчанин, ездит из Украины в Чехию и обратно. И он уже переболел новым штаммом, о котором заявила Великобритания. Когда речь шла о верификации этого, то Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус. И таким образом мне удалось подтвердить, что на Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса», – сказал он.
Врач также добавил, что вирус будет мутировать очень активно, и это естественно: «Почему? Потому что он содержит только одну РНК, это один носитель генетического материала».
Мутировавший коронавирус в Британии: что известно
- 14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что в стране выявили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее.
- 15 декабря опасность нового штамма коронавируса оценили в ВОЗ.
- 20 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что новый вид вируса может быть на 70% более заразным.
- После этого ряд стран приняли решение ограничить сообщение с Британией.
- Тем временем стало известно, что более заразный вид коронавируса появился в Великобритании еще в сентябре и активно начал распространяться с середины ноября.
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