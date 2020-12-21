По словам Виктора Петрова, ему удалось подтвердить случаи инфицирования.

Врач-инфекционист Виктор Петров заявил, что на Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом мутировавшего коронавируса.

Читайте такжеМинздрав: новый штамм коронавируса - не повод для беспокойстваКак передает «Украина 24», по словам врача, в регионах, граничащих с европейскими странами, уже можно заметить изменения клинической картины коронавирусной инфекции.

«Один из таких примеров – мой пациент Николай. Он заробитчанин, ездит из Украины в Чехию и обратно. И он уже переболел новым штаммом, о котором заявила Великобритания. Когда речь шла о верификации этого, то Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус. И таким образом мне удалось подтвердить, что на Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса», – сказал он.

Врач также добавил, что вирус будет мутировать очень активно, и это естественно: «Почему? Потому что он содержит только одну РНК, это один носитель генетического материала».

Мутировавший коронавирус в Британии: что известно

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Автор: УНИАН