В ЦОС указывают, что появление нового варианта SARS-CoV-2 ожидаемо и не является поводом для беспокойства.

На сегодня нет признаков повышенной тяжести течения болезни или смертности от нового варианта SARS-CoV-2, обнаруженого в Великобритании.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

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"Вирусы постоянно подвергаются мутациям. Появление нового варианта SARS-CoV-2 ожидаемо и не является поводом для беспокойства. Диверсификацию SARS-CoV-2 в результате процессов эволюции и адаптации наблюдают во всем мире, и она будет проходить из-за постоянной передачи вирусов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительные результаты моделирования, сообщенные Великобританией 19 декабря, дают основания предположить, что новый вариант SARS-CoV-2 способен быстрее передаваться между людьми, чем другие варианты коронавируса с прогнозируемым ускорением передачи до 70%.

«Любая повышенная передача может увеличить вероятность распространения, особенно в периоды, когда люди часто находятся в крупных компаниях, собираются семьями для празднований, путешествуют и тому подобное», - отметили в ведомстве.

Указывается, что на сегодня нет никаких признаков "повышенной тяжести инфекции или смертности, связанных с этим вариантом SARS-CoV-2». Впрочем, в ЦОС отметили, что большинство случаев инфицирования новым вариантом SARS-CoV-2 регистрировали у людей до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы.

Изучение нового варианта SARS-CoV-2 продолжается, и результаты должны быть в ближайшие недели.

«Чрезвычайно важным будет наблюдение за эффективностью вакцин против COVID-19, которые сейчас используют в том числе и в Великобритании. Мониторинг первичной вакцинации также может помочь понять, влияет ли новый вариант SARS-CoV-2 на эффективность вакцин», - резюмировали в ведомстве.

Новый штамм коронавируса

19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления штамма коронавируса, который очень быстро распространяется. Это на самом деле означает полный локдаун.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01 . По словам Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.

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Автор: Константин Гончаров