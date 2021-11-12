По словам главного санитарного врача, существуют два условия ослабления карантина.

Ослабить карантинные ограничения в Украине могут после спада заболеваемости COVID-19, который зависит от выполнения гражданами рекомендаций Министерства здравоохранения.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Радио НВ.

"Скорость выхода каждой области из "красной" зоны зависит от каждого гражданина Украины: от уровня соблюдения противоэпидемических требований, от уровня вакцинации, от очень многих других факторов. При условии соблюдения всех требований надеемся, что имеем шансы этот Новый год провести не в "красной" зоне", - отметил Кузин.

Как сообщал УНИАН, в Украине кампания по вакцинации против COVID-19 началась 24 февраля.

Читайте также"Единственный выход": в Минздраве сказали, как уменьшить "коронавирусную" нагрузку на медсистему11 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что уже более 34% украинцев в возрасте от 18 лет получили по крайней мере одну дозу антиковидной вакцины. Лучшие показатели вакцинации людей старше 60 лет в Киеве (60%) и Львовской области - почти 51%

Лучше всего в этой возрастной группе, как уточнил министр, прививаются люди в возрасте от 60 до 69 лет - процент вакцинированных по крайней мере одной дозой составляет 41%.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава - 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко