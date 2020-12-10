При этом коронавирус подтвердился у зятя Гриневецкого - главы Белгород-Днестровского районного совета.

Председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий получил положительный тест на коронавирусную инфекцию.

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Об этом сообщает местный сайт «Южный округ», ссылаясь на информацию Telegram-канал Odessa CityNews в Telegram.

В то же время «Думская» сообщает, что заражение коронавирусом подтвердилось у зятя Гриневецкого, главы Белгород-Днестровского районного совета Григория Мельниченко.

Чиновник сообщил, что положительные результаты теста на коронавирус получил 7 декабря, после чего ушел на самоизоляцию.

Назначение Гриневецкого

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гриневецкого председателем Одесской областной государственной администрации 27 ноября.

Сергей Гриневецкий родился в 1957 году в селе Лужанка Тарутинского района Одесской области. В 1979-м окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности (инженер-механик). В 1985 году – Украинскую сельскохозяйственную академию, факультет «Механизация сельского хозяйства».

Был народным депутатом Украины VI и VII созывов, депутат Одесского областного совета с ноября этого года.

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Автор: Дмитрий Захаров