В Одессе за сутки более 50 человек травмированы из-за падений на скользких улицах.
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Как сообщили журналистам в мэрии Одессы, в течение 13 января в травматологические пункты города обратились 54 человека.
«Люди обратились по поводу травм, полученных на улице», - сообщили в мэрии.
В частности, люди получили травмы при падении на скольких тротуарах и дорогах.
Из 54 человек 18 пострадавших обратились в травмпункт, расположенный в Одесской городской клинической больницы №11. По словам ее руководителя Николая Турчина, из 18 у шестерых – травмы средней и тяжелой степени тяжести. У людей – переломы, ушибы.
Погода в Одессе
В ночь на 13 января в Одессе начал идти мокрый снег, который перешел в снегопад. Коммунальщики посыпали специальной смесью, в основном, проезжую часть.
Со вчерашнего дня в Одессе и Одесской области в условиях непогоды произошел ряд ДТП.
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