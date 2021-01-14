У людей – переломы и ушибы.

В Одессе за сутки более 50 человек травмированы из-за падений на скользких улицах.

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Как сообщили журналистам в мэрии Одессы, в течение 13 января в травматологические пункты города обратились 54 человека.

«Люди обратились по поводу травм, полученных на улице», - сообщили в мэрии.

В частности, люди получили травмы при падении на скольких тротуарах и дорогах.

Из 54 человек 18 пострадавших обратились в травмпункт, расположенный в Одесской городской клинической больницы №11. По словам ее руководителя Николая Турчина, из 18 у шестерых – травмы средней и тяжелой степени тяжести. У людей – переломы, ушибы.

Погода в Одессе

В ночь на 13 января в Одессе начал идти мокрый снег, который перешел в снегопад. Коммунальщики посыпали специальной смесью, в основном, проезжую часть.

Со вчерашнего дня в Одессе и Одесской области в условиях непогоды произошел ряд ДТП.

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Автор: Лариса Козовая