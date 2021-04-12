Детей доставили из села Фонтанка.

В Одессу из пригорода госпитализировали 13 детей из приемной семьи, инфицированных COVID-19.

Читайте такжеВ Одесской области заявляют, что ситуация с COVID-19 выходит из-под контроляКак передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании оперативного штаба сообщила директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко.

По ее словам, из села Фонтанка Одесской области в детскую ГКБ №3 доставлены 7 детей из приемной семьи с подозрением на коронавирус.

«Всем были сделаны быстрые тесты – диагноз подтвержден, дети госпитализированы. С 11 по 12 апреля поступило еще шесть детей из этой же семьи…», - рассказала Якименко.

Она отметила, что всего из этой семьи госпитализированы 13 детей. Информацию о них передана в амбулаторию села Фонтанка и Одесский областной лабораторный центр Минздраваы.

Коронавирус в Одесской области

По информации лабораторного центра, на утро 12 апреля в Одесской области зарегистрированы 120 тыс. 867 случаев COVID-19, из них 56 тыс. 487 — у жителей Одессы.

За последние сутки в регионе зафиксировано 443 новых случая COVID-19, среди них 207 – у одесситов.

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Автор: Лариса Козовая