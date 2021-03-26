"Красная" Одесса: переполненные больницы, гибель врачей и сотни просьб о кислороде

Одесский регион впервые за время пандемии попал в самую опасную зону по распространению COVID-19 – красную. УНИАН узнавал, почему Южная Пальмира оказалась в числе лидеров по количеству инфицированных, что происходит в больницах и как местные жители воспринимают карантинные ограничения.

Одесса попала в «красную» зону карантина с полуночи вторника, 23 марта. Город захлестнул транспортный коллапс. Больницы забиты, медики от усталости падают с ног. Власти просят людей соблюдать карантинные меры, так как сейчас не хватает врачей… Еще недавно в черноморской жемчужине горожане и туристы игнорировали масочный режим, а теперь вынуждены придерживаться строгих ограничений, искать кислород и умолять о стационаре для близких.

Медиков не хватает. Помогут интерны?

В последнее время Одесская область прочно вошла в группу «чемпионов» страны по COVID-19. По состоянию на 25 марта в регионе зарегистрировано 101 тыс. 783 случая, из которых 47 тыс. 245 — в Одессе. За последние сутки диагноз поставлен 1 тыс. 545 жителям области, из них почти половина – жители областного центра. В предыдущие два дня этот показатель был чуть ниже. На лицо – тенденция к ухудшению и просвета пока не предвидится. Об этом говорят не только сухие цифры, а и растерянные лица отдельных чиновников и «небожителей», которые еще неделю назад считали, что у них все схвачено и за все заплачено…

Количество свободных коек под ковидных больных сокращается подобно шагреневой коже. Согласно официальным данным, по состоянию на вечер вторника (первый день вступления региона в «красную» зону), в опорных больницах Одессы было всего 14 мест. Правда, делалась оговорка – без учета 120 новых, развернутых в этот же день в ГКБ №8. Их открытие далось нелегко – трое сотрудников уволились, еще пятнадцать вышли из строя, подхватив коронавирус. Как отметила главврач этой больницы Мария Бобкова, удалось создать три бригады, которых для начала приема достаточно, а в ближайшие дни им на помощь придут интерны Одесского медуниверситета.

Однако расслабляться не стоит – количество больных постоянно растет – утром 25 марта в опорных больницах города было свободно всего 39 мест.

«Мы можем бесконечно выделять средства из бюджета на дополнительные койко-места (сейчас их в городе 1 059, – УНИАН), но это – не выход. Медработников не хватает уже сегодня... Поэтому убедительная просьба ко всем горожанам – сократить контакты, соблюдать дистанцию и другие ограничительные меры...», - призвал мэр Одессы Геннадий Труханов.

По словам главного санитарного врача области Виталия Гончарова, в регионе – высокий уровень смертности от осложнений коронавируса – 68 на 100 тыс. населения. В общей сложности, умерли (на утро четверга) 1 тыс. 679 человек, из которых 894 – одесситы.

«Погибают и медики… Их уже более тридцати», - добавил чиновник.

В конце прошлой недели от последствий COVID-19 скончался Владимир Гатцук – один из лучших детских анестезиологов города, потом – сразу два педиатра…

Подцепили опасный вирус и вынуждены серьезно лечиться руководители нескольких опорных больниц, в том числе – основной в регионе – Одесской инфекционной клинической больницы.

В общей сложности, в городе инфицировано более полутора тысяч сотрудников медучреждений всех форм собственности, из которых примерно 570 – медики здравоохранительных муниципальных структур.

Не лучше обстоят дела и в районах области. Так, на юге региона, в Дунайской областной больнице (город Измаил) инфицированы почти все работники отделения гемодиализа. Для спасения их пациентов в Измаил командированы специалисты из Одессы...

О дефиците врачей говорят и волонтеры, которые тоже круглосуточно оказывают помощь больным. По словам руководителя благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерины Ножевниковой, спасая пациентов, медработники заражаются коронавирусом, и сами нуждаются в помощи.

«Недавно мы не могли найти медсестру, чтобы сделать укол сотруднице областной больницы, которая половину своей жизни ездила на работу в Одессу (по месту расположения областной клинической больницы, – УНИАН). Работала трое через сутки, а потом уезжала в свое маленькое село... Пощадите врачей!», - просит Ножевникова.

О «монстрах» и «цунами»

В Одессе волонтеров «Корпорации монстров» называют небесными ангелами. До злополучной пандемии они оказывали помощь тяжело больным, в частности, детям, получившим серьезные ожоги. Сейчас спасают инфицированных COVID-19. Дают в бесплатное пользование пульсоксиметры и концентраторы тем, кому отказано в стационаре, кто ограничен в средствах и не может купить кислород. Только за одни сутки (в среду, 24 марта) волонтеры выдали около тридцати концентратов, а в конце дня им опять позвонил человек.

«Дедушке за 70, и сатурация у него 70... Скорая помощь приехала быстро. Все показания к госпитализации, а мест опять нет. Согласилась взять только инфекционная больница, но со своим кислородом. Пациентов тут столько, что уже не хватает ни разводки, ни концентратов. Но они не отказали. Родственники нашли меня...», - рассказала Екатерина.

Она приехала с прибором в больницу. Санитары завезли пенсионера на коляске в отделение. Волонтер пошла следом, и попросила дежурного врача взять у нее концентратор: «Из-под запотевшего щитка на меня посмотрела женщина… За ее спиной виднелась полная палата людей: «Спасибо, я сейчас занесу ему в палату». Я на ватных ногах стала отползать от отделения, а за мной бежала старушка-жена: «Деточка! Деточка! Погоди, милая, погоди... и пыталась достать из сумки деньги. Мне захотелось провалиться под землю».

Случается, в «Корпорацию монстров» в сутки обращаются до двух сотен людей. Одни просят помочь с госпитализацией умирающей бабушки, другие – найти пульсоксиметр или кислород для «синеющей» мамы… Все умоляют, плачут, некоторые кричат. Волонтеры не могут помочь абсолютно всем. У кого сатурация 90 и выше – отказ. Тем, кто выписывается из частных стационаров, рекомендуют обратиться в частный прокат, и, если концентраторов в наличии нет, на несколько дней дают свой. Для поддержки. Однако для подавляющего большинства коммерческая аренда или покупка прибора – неподъемные суммы.

«Корпорация монстров» денег со своих подопечных не берет», - подчеркивают волонтеры.

Как всем помочь? Как объять необъятное? Медики отмечают: аналогичная ситуация во всем регионе. Как рассказал анестезиолог Раздельнянской ЦРБ Иван Черненко, 24 марта в инфекционном отделении на двадцати койках был 21 человек – все кислородозависимые. И столько же пациентов в ковидном отделении этой больницы на 25 мест.

«Итого, из 45 коек занято 42. Свободных – три места... За сутки было пять госпитализаций, только тех, у кого сатурация 92 и ниже, остальным отказываем», - делится медик.

«Под завязку» и в частных больницах. Пример привела в социальных сетях одесситка Оксана Ровная, которая безрезультатно вызывала «скорую помощь» ряда коммерческих клиник. Ей всюду отвечали: «Нет ни одной свободной бригады, ждать 30-40 минут, но это не точно, город «в огне»».

Женщина-гипертоник самостоятельно прибыла в приемный покой одной из частных больниц.

«Меня определили в смотровую, где за тоненькой шторкой лежала пациентка, которой не могли найти койку ни в одной из городских больниц. От бессилия громко рыдала ее родственница, кто-то злился… Всем раздавали гидазепам (транквилизатор, – УНИАН). Врачи матерились – в смотровой их было несколько. Видимо, там еще одна койка и кто-то просто лежал под кислородом...», - рассказала она.

Председатель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий сравнил происходящее со страшной стихией: «Уровень заболеваемости коронавирусом превратился в цунами».

В начале недели он говорил, мол, власти пытаются остановить «разгул» опасного вируса и надеются избежать ввода в строй лечебниц «второй волны». Но, если в ближайшие время обстановка «не утрясется», койки откроют в поселках Великомихайловка, Тарутино и в Лиманском районе.

Уже в четверг, 25 марта, стало известно: из резервного фонда областного бюджета на покупку кислородных концентраторов экстренно выделяют 15 млн грн.

«Для лечения больных COVID-19 в Одесской области определено 22 больницы «первой волны». Общее количество выделенных коек составляет 2813. Также есть резервные заведения – «второй волны», в которых выделено 996 коек. В случае развертывания дополнительных 620 коек, возникнет потребность в дополнительном обеспечении кислородом», - сказал Гриневецкий.

Об этой перспективе прослышали медики в соседних районах. По данным Ивана Черненко, в Великомихайловке под COVID-19 могут открыть 80 коек. Тогда в Раздельнянскую ЦРБ перенаправят всех рожениц и пациентов, нуждающихся в неотложной хирургической помощи. На плечи немногочисленного персонала этой больницы придется 40 «коронавирусных коек», соматическая реанимация, хирургия и роддом двух районов.

«Это значит – в два раза больше наркозов... Формат работы называется: «Дожить до утра»... Так, чтобы к тридцати заработать свой первый инфаркт. Конечно же, нагрузка ляжет не только на анестезиологов. Трудно придется всем», - констатирует врач.

Пешком перед трамваем

Как только Одесса попала в «красную зону», город накрыл и транспортный коллапс. Сотни горожан застряли на остановках – в очередях на трамваи и троллейбусы, попасть в которые стало большой проблемой. Как отметили в пресс-службе коммунального предприятия «Одессгорэлектротранс», со вторника вступили в силу карантинные ограничения – подвижной состав перевозит количество пассажиров, соответствующее исключительно наличию сидячих мест.

Если на конечной попасть в салон – пусть не близкая, но реальная перспектива, то на промежуточных остановках эти шансы почти нулевые. И это при том, что на магистральных направлениях количество подвижного состава в часы пик увеличено. В настоящее время на маршруты выходят порядка 90 троллейбусов и почти 130 трамваев, в числе которых – 3-секционный «Одиссей-Макс» и 2-секционный «Татра».

Люди злятся, ругаются, требуют их впустить. Некоторые, от безысходности, идут на работу пешком...

На конечной, возле ж/д вокзала, в очереди на трамвай – человек пятьдесят-шестьдесят. К пожилому мужчине прижимается маленький внук. Минут через двадцать замерзший ребенок просит чаю и бутерброд. Дедушка очень растерян, он с надеждой смотрит на тех, кто стоит перед ним, мол, пропустите вперед, но люди стыдливо отводят глаза…

Скандалы из-за отсутствия мест происходят все время. Случается, ссоры переходят в акции протеста несостоявшихся пассажиров. Так, на улице Марсельской (Суворовский район Одессы – самый отдаленный от исторического центра) мужчина как вкопанный стал перед трамваем, требуя, чтобы ему открыли дверь… В другом районе горожанка, которой не хватило места, продемонстрировала чудеса отваги: целую остановку (от «Стальканата» до улицы Чернышевского) шла по трамвайному полотну перед движущимся вагоном.

«Все это время трамвай плелся за ней…», - рассказывают в пресс-службе «Одессгорэлектротранса».

На ряде маршрутов замечены патрульные – они входят в салоны рейсовых автобусов и предупреждают о штрафах для безмасочных пассажиров и водителей, набивающих машины битком…

Стоит отметить, что такой «расклад» в Одессе был вполне предсказуем. Здешние жители на карантин «облокотились» давно. В общественном транспорте и магазинах защитными средствами пользовались единицы, а просьбы кассиров надеть в супермаркете маску нередко завершались истерикой дам – испорченный макияж дороже здоровья! Кафе, рестораны, ночные клубы трещали по швам – местных любителей «горячительного» и зрелищ дополняли туристы из других областей.

Что дальше? Сложно сказать. Многие медики говорят, что в течение двух-трех недель в стране может случиться полный коллапс. Правы они или нет – скоро узнаем.

Лариса Козовая

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