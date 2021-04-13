В Николаеве в роддоме №1 от осложнений коронавируса умерла роженица, которая вынашивала двойню.
Читайте такжеВ Киеве спасли маму 14 детей, у которой было 90% поражения легких коронавирусомОб этом сообщила начальник управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай, передают НикВести.
"Вскрытие показало тяжелую "ковидную" пневмонию. Тотальное поражение обоих легких", — сказала она.
По словам Шамрай, детей удалось спасти, они находятся под наблюдением врачей Николаевской областной детской больницы.
"Родилась двойня. Дети живы, находятся в областной детской больнице. Женщина из Вознесенска", — рассказала Шамрай.
В настоящее время в Николаевском роддоме №1 с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 23 беременные, их состояние оценивается как средней тяжести.
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