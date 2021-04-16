Медикам пришлось заново сформировать желудочно-кишечный тракт мальчика.

Во Львове в течение года лечили младенца с многочисленными врожденными пороками.

Как сообщили во Львовском горсовете, мальчик год лечился в отделении хирургии врожденных пороков развития во Львовской городской детской больнице на улице Пилипа Орлика.

Читайте такжеВ Запорожье провели уникальную операцию по пересадке органов донора посмертно четырем пациентам (видео)"Выписываем домой нашего Данилка, который родился на 33-й неделе беременности с многочисленными врожденными пороками. У мальчика были атрезии желудка, пищевода с трахеопищеводным свищем, двенадцатиперстной кишки, прямой кишки и толстого кишечника, аноректальный порок. Среди прочего, у Данилка сердце с правой стороны, то есть имеет зеркальное расположение органов и специфическую сосудистую систему», - рассказала заведующая отделением хирургии врожденных пороков развития городской детской больницы Галина Курило.

По ее словам, на сегодня мальчику уже полностью завершили коррекцию внутренних органов. Ему успешно провели пять реконструктивных операций, и после года лечения в детской больнице Данилко едет здоровым домой.

В горсовете напомнили, что однодневного новорожденного год тому назад врачи-хирурги детской больницы оперировали 10 часов подряд, заново сформировав ему желудочно-кишечный тракт.

"У ребенка были настолько деликатные, нежные ткани, что врачи использовали нити с шестью-семью нулями, потому что более толстые просто прорезали ткани. Это было четко отработанное и до мелочей синхронное сотрудничество хирургов и анестезиолога», - рассказали в ведомстве.

Медики признаются, что это была одна из самых тяжелых операций за все время их работы.

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Автор: Мирослава Бзикадзе