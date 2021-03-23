Степанов назвал регионы, где ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с сегодняшнего дня эпидемическая ситуация во Львовской области отвечает "красном уровню" опасности.

Читайте такжеВ больницах Львовской области резко возросло количество больных COVID-19Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

"Остается напряженной ситуация в Западной Украине: Закарпатская область, Ивано-Франковская область. Также напряженная ситуация в Винницкой, Николаевской, Львовской области. Кстати, Львовская область сегодня тоже по нашим показателям, индикаторам перешла в "красный" уровень эпидопасности", - заявил он.

Минздрав ежедневно обновляет индикаторные показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19. На основании этих признаков Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций раз в 7 дней принимает решение об установлении на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц региона уровня эпидемической опасности - «желтого», «оранжевого» или «красного», после чего вводятся соответствующие ограничительные меры.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 11 тыс. 476 новых случаев COVID-19, в результате осложнений умерли 333 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 56 тыс. 732 человека, летальных случаев зафиксировано 30 тыс. 431.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров