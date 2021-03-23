За последние сутки вакцинировали от COVID-19 более 10 тысяч человек.

За вчерашние сутки, 22 марта, в Украине вакцинировали от COVID-19 10 904 лица.

Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины.

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Отмечается, что всего с начала кампании привито 121 929 человек. За текущие сутки сделано на 8189 прививок больше, чем за прошедшие.

Напомним, что только один украинец получил две дозы вакцины от коронавируса.

Прививка проводилась 172 мобильными бригадами по иммунизации и 156 пунктами прививки.

Также отмечается, что на сегодня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 321 095 человек.

Как сообщил в эфире "Сніданок з 1+1" министр здравоохранения Максим Степанов, в Украине от начала вакцинальной компании и по состоянию на 23 марта было утилизировано 345 доз вакцины от коронавируса.

"Сейчас по разным причинам было утилизировано 345 неиспользованных доз из 500 тысяч, которые завезли в Украину", - сказал глава Минздрава.

Вакцинация от COVID-19 в Украине: что известно

Кампания стартовала 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в 5 этапов.

Первыми прививки получают медицинские работники ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жителей и персонал домов для стариков и военных на фронте.

А также получают прививки публичные люди, которые помогают популяризировать вакцинацию в стране.

Все прививки являются добровольными и бесплатными.

Всего Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield производства индийского Института сыворотки крови. Сейчас ожидают поставки других вакцин, в частности Pfizer и Novax.

Новости Украины и мира на утро 23 марта

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Автор: Виктория Гордиенко