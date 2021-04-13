В столице из родильного дома выписывают роженицу, которая заболела коронавирусом и попала в больницу с 90% поражения легких.
Читайте такжеВ Винницкой области многодетная мать родила двойню, теперь у неё 15 детей (видео)Как говорится в сюжете ТСН, после двух недель пребывания в реанимации на кислородной поддержке, женщина родила двойню. Девочку и мальчика, у которого тоже был положительный тест на коронавирус.
Месяц медики спасали маму и детей и вот сегодня всех, здоровых, отпускают домой. «Сейчас уже легче, уже сами едят и я уже лучше себя чувствую», — рассказывает роженица.
Маленьких Марка и Маргаритку дома ждут еще 12 братьев и сестер.
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