Вчера в СМИ появилась информация о 74-летней пациентке, которую выписали с пневмонией из больницы. Также сообщалось, что женщина умерла.

В Черниговской области начата служебная проверка в Бобровицкой центральной районной больнице из-за сообщения в СМИ о смерти 74-летней пациентки, которую выписали из стационара этого медучреждения с пневмонией.

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Отмечается, что 18 ноября в эфире одного из телеканалов был обнародован сюжет о 74-летней пациентке, которую выписали с пневмонией из больницы. Также в этом видео речь идет о том, что женщина умерла.

«19 ноября управление здравоохранения Черниговской областной государственной администрации начало служебную проверку случае оказания медицинской помощи больной в КНП «Бобровицкая центральная районная больница», - говорится в сообщении.

В ОГА добавили, что создана специальная комиссия, которая выяснит обстоятельства предоставления медицинской помощи пациентке в медицинском учреждении и по результатам которой будут приняты соответствующие решения.

Также председатель Черниговской ОГА обратилась в Главное управление Национальной полиции в Черниговской области по поводу проверки данного факта и информации, изложенной в сюжете телеканала.

Как уточнили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции области, сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса ("ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником"). Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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Авторы: Светлана Макринская, Ирина Синельник