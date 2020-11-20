Больница, о которой упоминала волонтер, обеспечена кислородными концентраторами.

Волонтер Дана Яровая призналась, что не проверяла информацию об инфицированном COVID-19 пациенте, который умер, отдав свой кислород сыну в больнице под Киевом.

Об этом она написала в Facebook.

Яровая отметила, что историю ей рассказала жена погибшего, однако предоставить доказательства женщина отказалась. И пригрозила судом, если волонтер вспомнит в посте ее фамилию.

«Я признаю, что на моем пережитом ковиде и на том, что я видела в больницах и реанимациях за полтора месяца своей болезни, умноженном на постоянных разговорах с киевскими волонтерами и постоянном поиске кислородных концентраторов, умноженном на рыдании в трубку женщины, похоронившей своего мужа, я оказалась в сети собственных эмоций и эмпатии и поверила человеку, не перепроверила информацию», – написала Яровая.

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Что говорят в Белой Церкви

По словам врачей, медицинское учреждение, о котором ранее упоминала в своей истории Яровая, имеет значительное обеспечение кислородными концентраторами. Сейчас 120 коек там подсоединены к кислороду.

О самой трагедии медики не знают, однако отмечают, что в одной из палат действительно лежали родственники. Однако отца уже выписали, а сын находится на реабилитации и тоже готов к выписке. Тяжелые больные там находятся на постоянном обеспечении кислородом.

"Возле каждой кровати стоит аппарат, который дает кислород на маску. Меня только положили – сразу пришла медсестра, принесла маску. Это моя индивидуальная маска. Включаю, когда надо подышать, смотрю на сатурацию. И мы сами включали себе и дышали", - пояснила в комментарии Телевидения Белой Церкви пациентка, лежавшая в одной палате с сыном и отцом.

Тамошние волонтеры тоже отрицают озвученную Яровой информацию.

"Не знаю, зачем тот пост был нужен, для чего эта ложная информация, которую там выложили. Хочется думать, что это все же ошибочно. У нас в Белой Церкви – миллионы проблем в больницах (бытовых, с медикаментами), но точно не проблемы с кислородом", – волонтер Юрий Москаленко.

Что случилось

18 ноября в Facebook Дана Яровая сообщила о якобы смерти инфицированного COVID-19 пациента в одной из районных больниц Киевской области.

Тогда женщина писала, что мужчина умер, потому что пожертвовал свои "15 минут кислорода" собственному сыну. Также волонтер вспомнила о якобы введенных администрацией медучреждения ограничениях на подачу больным кислорода.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что руководство больницы полностью опровергло обнародованную информацию.

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Автор: Яна Ставская