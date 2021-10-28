Власть должна была спрогнозировать потребность в кислороде на период всплеска эпидемии осенью, отмечает народный избранник.

Нехватку кислорода для больных можно было и стоило предотвратить. Бездействие и неспособность правительства планировать жизнь страны привели к коллапсу в системе здравоохранения и угрозе жизни тысячам украинцев. Но в сильных общинах местные власти взяли ситуацию под контроль. В Волынской области заранее просчитали потребность в кислороде и увеличили кислородное хранилище областной больницы с 2 до 22 тонн. Так прокомментировал ситуацию с потребностью в кислороде в больницах лидер политической силы "За майбутнє" Игорь Палица.

Читайте такжеВ Украине 80% госпитализированных с COVID-19 зависят от кислорода - Ляшко"Власть должна была спрогнозировать потребность в кислороде на период всплеска эпидемии осенью. Сегодняшняя новая волна пандемии не должна была стать сюрпризом, все европейские страны готовились к ней еще с июня. А что делало наше правительство? Еще два месяца назад председатели облгосадминистраций должны были собрать всех представителей медицинских учреждений и спрогнозировать потребность в кислороде на осенний период. Но этого сделано не было. В результате сегодня кислород — это проблема № 1. Правительство должно как можно быстрее провести переговоры с производителями кислорода и наладить непрерывное снабжение в больницы даже в тех областях, которые не вошли в "красную зону", — акцентировал политик.

В то же время лидер партии "За майбутнє" проинформировал, что критическая ситуация с кислородом прослеживается не во всех регионах Украины. "Сегодня потребность областной больницы Луцка в кислороде составляет до шести тонн в сутки, хранилище приходится пополнять каждые пять дней. Но проблем с этим у них нет, потому что областной совет вместе с местными бизнесменами заранее просчитал потребности больниц и обеспечил их всем необходимым", — подчеркнул Палица.

Автор: Григорий Бондарь