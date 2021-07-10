Автор видео надеется, что Владимир Зеленский отреагирует на ужасные условия в одной из больниц его родного города.

Пациенты отделения хирургии второй городской больницы Кривого Рога показали ужасные условия проживания в палатах. Врачи на их просьбы разрешить ситуацию никак не реагируют.

Видео условий пребывания в послеоперационной палате больницы Кривого Рога, которую в народе называют «тисячка», обнародовала Оксана Татаринцева на своей странице в Facebook.

Больше всего пациенты жаловались на матрасы, на которых им приходилось спать. Они были все в желтых пятнах, дырках, а местами даже начали гнить.

"Матрасы - в пятнах, с дырками, местами - гниют. Рукомойник без зеркала, унитаз без крышки унитаза. Все вонючее, грязное, за*саное. На таких матрасах спят люди после операции", – утверждает автор видео.

На кадрах видно, что под застеленной постелью творится настоящий ужас. Все матрасы в желтых пятнах. Людей возмутил также рукомойник вместо душа в палате. У него даже не было зеркала: "Ни помыться, ни побритися".

Был в палате также и туалет, но без элементарной крышки и сиденья.

"Пытались выразить свое возмущение врачам. Нам нахамили, нагрубили. Сказали, если не нравится, чтобы из дома приносили", – возмутился пациент.

Автор видео надеется, что на ситуацию как-то отреагирует президент Владимир Зеленский. Ведь Кривой Рог - родной город главы государства.

Жители Кривого Рога в комментариях к видео возмутились условиями в больнице. В то же время они отметили, что такой ужас не только в отделении хирургии, но и по всей больнице:

"Все хорошо! Терпеть, терпеть и только терпеть".

"Все для людей".

"У них еще и тараканы водятся".

"Это ужас, но наличие хороших матрасов не от врачей зависит".

"Надо тех, что управляют здравоохранением в Кривом Роге, положить на эти вонючие матрасы. Пусть почувствуют".

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко