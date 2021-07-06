В Минздраве предупредили, что основной недуг летом - это острые кишечные инфекции. За 5 месяцев 2021 года в Украине уже зарегистрировали 12,5 тысяч случаев таких инфекций и 30 групповых вспышек, в результате которых заболело 263 человека

Сезон отпусков в разгаре и ежедневно все больше стран открывают свои границы для туристов. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в путешествия. Однако не стоит забывать, что кроме COVID-19 существует множество других опасных болезней, о которых надо помнить, собираясь на отдых.

Руководитель отдела статистики и анализа Центра общественного здоровья Екатерина Матюшкина рассказала, какие болезни могут угрожать здоровью и жизни путешественников, кроме коронавируса, сообщает пресс-служба ЦОЗ.

Пищевые отравления и острые кишечные инфекции

Матюшкина заявила, что основной недуг летом - это острые кишечные инфекции.

По ее словам, за 5 месяцев 2021 года в Украине уже зарегистрировали 12,5 тысяч случаев таких инфекций и 30 групповых вспышек, в результате которых заболело 263 человека, в том числе 237 детей. Из них 14 вспышек установленной и неустановленной этиологии, 10 вспышек ротавирусного энтерита, 5 вспышек сальмонеллеза и одна вспышка вирусного гепатита A. В последнем случае пострадали 17 человек, в том числе 16 детей (многодетная семья из Одесской области, вернувшиеся с длительного отдыха в Египте).

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Матюшкина отметила, что преобладали вспышки в детских дошкольных учреждениях (63%) и школах (13%), остальные вспышек произошли в быту, оздоровительных учреждениях и вероятно были связаны с заведениями общественного питания. В частности, в этом году уже зарегистрировали две вспышки инфекций в детских оздоровительных лагерях в Одесской и Николаевской областях.

"Следует помнить, что детей нужно обучать правилам личной гигиены перед отправлением на отдых", - сказала эксперт.

По ее словам, другой проблемой является ботулизм. За 5 месяцев 2021 года в Украине зарегистрировали 43 случая ботулизма, среди заболевших 1 ребенок. Шестеро взрослых умерли. Вероятными пищевыми продуктами, которые привели к заболеванию, были вяленая и соленая пресноводная и морская рыба (40%), мясные, рыбные, овощные, грибные консервы, другие мясные изделия. От отравления грибами пострадали 35 человек, в том числе 12 детей. Трое пострадавших, в том числе два ребенка умерли.

Правила питания во время путешествий

Матюшкина напомнила, что туристам следует не забывать о безопасности пищевых продуктов. Особенно при путешествиях в глубь страны или сельскую местность.

"Желательно избегать уличной еды, не употреблять сырую и мало термически обработанную пищу, заботиться о личной гигиене, часто мыть руки, мыть все овощи и фрукты, избегать экзотических блюд, в качестве которых вы не уверены", — посоветовала она.

Эксперт подчеркнула, что в любой стране важно соблюдать правила личной гигиены, употреблять только безопасную воду. Мыть руки, посуду, сырые овощи и фрукты также необходимо безопасной водой. Кроме того, важно иметь медицинское страхование и обращаться за медицинской помощью в случае ухудшения самочувствия.

Укусы клещей

Матюшкина рассказала, что клещевой боррелиоз или болезнь Лайма — одна из клещевых инфекций, которая чаще всего случается в Украине. В частности, в 2020 году зарегистрировали 2745 больных боррелиозом, за 5 месяцев 2021 года — 234 больных (против 446 за аналогичный период прошлого года). Кроме того, в 2020 году было зарегистрировано 2 случая клещевого вирусного энцефалита.

Она рассказала, что во время пребывания на территории, где может присосаться клещ (а это любая территория, где есть травы и кустарники), необходимо надевать светлую закрытую одежду, желательно закрывать тело полностью, заправить штаны в носки, не выходить за пределы тропы в траву на обочине. Можно воспользоваться специальным репеллентом, который отпугивает клещей. Также по возможности каждые два часа стоит проводить осмотр одежды и тела. Особое внимание надо обратить на места резинки носков и белья, подколенной впадины, линии волосяной части головы, за ушами. По возвращении необходимо принять душ, одежду сразу тщательно постирать или прогладить. Проверьте на наличие клещей домашних животных, если брали их на прогулку.

В случае, если клещ все же присосался, то после его удаления необходимо следить за местом укуса и обратиться к врачу за советами по профилактического лечения. Если в месте укуса появляется кольцевидная эритема (покраснение с просветлением в центре), это может быть симптомом боррелиоза или болезни Лайма. Необходимо пройти лабораторное тестирование и принимать специфическое лечение, в соответствии с назначением врача, добавила эксперт.

Как уберечься от экзотических болезней

Матюшкина сообщила, что самые распространенные случаи завозных заболеваний в Украине — это малярия, лейшманиоз, лихорадки (Чикунгунья, Денге, Западного Нила) и холера.

"Объединяет все эти заболевания то, что они передаются через укусы насекомых. Основная профилактика одинакова — использовать репелленты, засітчувати окна в помещениях, защищать тело, не выходить в часы наибольшей активности насекомых — утром и в сумерках", — посоветовала эксперт.

По ее словам, против холеры и других кишечных инфекций поможет потребление безопасной воды и пищевых продуктов. Также стоит помнить и о безопасности воды для бытовых нужд и гигиенических процедур — мытье посуды, стирка, мытье фруктов и овощей и тому подобное.

"Используйте бутилированную, кипяченую или отстоянную воду. Не советуем купаться в открытых пресных водоемах, особенно в сельской местности, которые не имеют для этого разрешения", - добавила Матюшкина.

Как избежать малярии

Эксперт рассказала, что ежегодно в Украине регистрируют до 40-50 завезенных случаев малярии. До 10% пациентов умирают. В то же время профилактика малярии предусматривает два пути — профилактика укусов комарами и химиопрофилактика противомалярийными препаратами.

Матюшкина отметила, что малярия распространена в странах Африки, Южной Америки, Азии и Океании. Перед путешествиями и длительными командировками в эти регионы необходимо обратиться к семейному врачу, который назначит курс хімієпрофілактики. Профилактическое лечение необходимо принимать до выезда, все время пребывания в эндемичной стране и после возвращения. Кратность приема зависит от препарата. Беременным женщинам в ЦОС посоветовали избегать путешествий в эндемичные страны.

Помимо химиопрофилактики также необходимо защищаться от укусов комаров: носить закрытую одежду, обрабатывать одежду и открытые участки тела репеллентами, избегать пребывания на открытом воздухе в утренние и сумеречные часы, когда комары наиболее активны. Следует спать в помещениях с засеченными окнами или иметь защитный полог над кроватью. Сетки также могут обрабатываться специальными репеллентами.

Матюшкина сказала, что после возвращения в Украину с первых симптомов болезни (озноб, лихорадка, проявления ОРВИ или диареи) при обращении за медицинской помощью необходимо сразу сообщать врачу, когда и в какой стране вы находились и принимали химиопрофилактику. Диагностируется малярия путем микроскопии препаратов крови. Лечение проводят специфическими противомалярийными препаратами. Самолечение категорически запрещено, поскольку даже при правильном лечении, но позднем обращении, каждый десятый в Украине умирает.

Вакцинация для путешественников

В ЦОЗ подчеркнули, что любую прививку стоит делать заранее ведь иммунитет формируется у человека спустя определенное время после прививки.

В случае путешествий в страны, где распространена желтая лихорадка (страны Южной Америки и Африки), обязательно нужно получить прививку и международное свидетельство о вакцинации, которое выдается через десять дней после прививки. Против гепатита A рекомендуется получить 2 дозы с интервалом в 6 месяцев. Перед путешествиями необходимо получить хотя бы одну дозу. Вакцинация детям разрешена с 1 года жизни.

Во время путешествий в страны, в которых распространенность гепатита B выше 2% (преимущественно страны Азии и Африки), рекомендуется получить серию из 3 прививок против гепатита B, если не делали их раньше.

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Автор: Виктория Гордиенко