За сутки коронавирус в Украине в одной из областей нашли почти у 2 тысяч человек.

В субботу, 30 октября, коронавирус COVID-19 в Украине нашли у 17 430 человек, в частности, среди заболевших есть 178 медиков и 1 108 детей.

Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Сумской (1 176), Одесской (1 521) и Харьковской (1 934) областях, сообщил Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

По его данным, за сутки в нашей стране сделали 97 286 тестов на COVID-19.

В субботу стало известно о выздоровлении от коронавируса 5 269 человек, скончались 336 человек, а попали в больницу 5 663 человека.

Коронавирус в Украине – статистика по состоянию на 31 октября:

Общее число заболевших – 2 922 302 человека;

Общее количество выздоровевших – 2 436 213 человек;

Общее число умерших – 67 729 человек.

Напомним, 29 октября COVID-19 в Украине диагностировали у 26 198 человек, а 28 числа – у 26 870, это был новый антирекорд.

Автор: Екатерина Присяжнюк