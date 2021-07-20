Кроме того, неприятностей, доставляемых комарами, можно избежать, если соблюдать меры защиты.

Летом комары доставляют массу хлопот - они встречаются нам в парках, в других общественных местах, охотятся на нас в доме и на даче. Не встретиться с ними практически невозможно, равно как и не почувствовать дискомфорт от зуда.

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Как же справиться с последствиями после укуса кровососа? Предлагаем вам список народных и безопасных методов от зуда, которые подойдут детям и взрослым и не вызовут аллергическую реакцию.

Компресс изо льда

Когда организм пытается подавить инфекцию, температура на месте отека повышается. С помощью прохладного компресса изо льда можно снизить температуру, уменьшить пятно от укуса и аллергическую реакцию. Примочка будет действовать как анестезия: снимет покраснение и уменьшит дискомфорт.

Содовая примочка

Примочка из соды охлаждает место укуса. Чтобы избавиться от зуда, необходимо подготовить компресс из соды:

- смешайте соду (1 ч ложка) с водой (1 стакан);

- смочите в растворе бинт и вату;

- приложите компресс к пораженному месту.

В первые часы укуса средство наиболее эффективное.

Раствор уксуса

Это народное средство поможет в борьбе с воспалением от укуса комара: кислота уксуса снимет раздражение, охладит пораженный участок и избавит от дискомфорта.

Рецепт раствора:

- с водой (треть стакана) смешайте уксус (1 ст ложка 9-процентного уксуса),

- обработайте участок кожи раствором.

Настойка календулы

Спирт, содержащийся в растворе, дезинфицирует укус кровососа и уменьшит отек, а календула сушит утра. Для нанесения средства воспользуйтесь ватной палочкой, но старайтесь наносить раствор только на уплотнение.

Эфирные масла

Комаров отпугивают интенсивные запахи эфирных масел. Средство можно наносить на участки кожи перед выходом на улицу. Также можно нанести несколько капель эфирного масла на платок и одежду. Подойдут как эффективное средство от комаров следующие запахи:

хвойные - можжевельник, кипарис, цветочные - герань, лаванда, хризантема, свежие - мяты, цитрусовых фруктов - апельсин, мандарин.

Сметана

Сметана и другие кисломолочные продукты снимают зуд и успокаивают кожу. Желательно наносить именно охлажденную сметану, потому что холодная примочка из продукта уменьшает уплотнение, возникшее от укуса, и избавляет от желания расчесать пораженный участок.

Меры защиты от комаров

Неприятностей, доставляемых комарами, можно избежать, если соблюдать меры защиты. Итак, чтобы защитить себя от зуда и риска заразиться инфекцией и аллергией, необходимо:

- носить закрытую одежду, особенно в вечернее время;

- наносить на открытые участки кожи репелленты от насекомых;

- стараться не посещать водоемы и болотистые местности.

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Автор: Виктория Гордиенко