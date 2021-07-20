Самые эффективные домашние способы избавления от воспалений и раздражения от укусов комаров / фото ua.depositphotos.com

Летом комары доставляют массу хлопот - они встречаются нам в парках, в других общественных местах, охотятся на нас в доме и на даче. Не встретиться с ними практически невозможно, равно как и не почувствовать дискомфорт от зуда.

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Как же справиться с последствиями после укуса кровососа? Предлагаем вам список народных и безопасных методов от зуда, которые подойдут детям и взрослым и не вызовут аллергическую реакцию.

  • Компресс изо льда

Когда организм пытается подавить инфекцию, температура на месте отека повышается. С помощью прохладного компресса изо льда можно снизить температуру, уменьшить пятно от укуса и аллергическую реакцию. Примочка будет действовать как анестезия: снимет покраснение и уменьшит дискомфорт.

  • Содовая примочка

Примочка из соды охлаждает место укуса. Чтобы избавиться от зуда, необходимо подготовить компресс из соды:

- смешайте соду (1 ч ложка) с водой (1 стакан);

- смочите в растворе бинт и вату;

- приложите компресс к пораженному месту.

В первые часы укуса средство наиболее эффективное.

  • Раствор уксуса

Это народное средство поможет в борьбе с воспалением от укуса комара: кислота уксуса снимет раздражение, охладит пораженный участок и избавит от дискомфорта.

Рецепт раствора:

- с водой (треть стакана) смешайте уксус (1 ст ложка 9-процентного уксуса),

- обработайте участок кожи раствором.

  • Настойка календулы

Спирт, содержащийся в растворе, дезинфицирует укус кровососа и уменьшит отек, а календула сушит утра. Для нанесения средства воспользуйтесь ватной палочкой, но старайтесь наносить раствор только на уплотнение.

  • Эфирные масла

Комаров отпугивают интенсивные запахи эфирных масел. Средство можно наносить на участки кожи перед выходом на улицу. Также можно нанести несколько капель эфирного масла на платок и одежду. Подойдут как эффективное средство от комаров следующие запахи:

  1. хвойные - можжевельник, кипарис,
  2. цветочные - герань, лаванда, хризантема,
  3. свежие - мяты,
  4. цитрусовых фруктов - апельсин, мандарин.
  • Сметана

Сметана и другие кисломолочные продукты снимают зуд и успокаивают кожу. Желательно наносить именно охлажденную сметану, потому что холодная примочка из продукта уменьшает уплотнение, возникшее от укуса, и избавляет от желания расчесать пораженный участок.

Меры защиты от комаров

Неприятностей, доставляемых комарами, можно избежать, если соблюдать меры защиты. Итак, чтобы защитить себя от зуда и риска заразиться инфекцией и аллергией, необходимо:

- носить закрытую одежду, особенно в вечернее время;

- наносить на открытые участки кожи репелленты от насекомых;

- стараться не посещать водоемы и болотистые местности.

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Автор: Виктория Гордиенко