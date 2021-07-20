Летом комары доставляют массу хлопот - они встречаются нам в парках, в других общественных местах, охотятся на нас в доме и на даче. Не встретиться с ними практически невозможно, равно как и не почувствовать дискомфорт от зуда.
Читайте такжеЧто делать, если укусила ядовитая гадюка: рекомендации медиков
Как же справиться с последствиями после укуса кровососа? Предлагаем вам список народных и безопасных методов от зуда, которые подойдут детям и взрослым и не вызовут аллергическую реакцию.
- Компресс изо льда
Когда организм пытается подавить инфекцию, температура на месте отека повышается. С помощью прохладного компресса изо льда можно снизить температуру, уменьшить пятно от укуса и аллергическую реакцию. Примочка будет действовать как анестезия: снимет покраснение и уменьшит дискомфорт.
- Содовая примочка
Примочка из соды охлаждает место укуса. Чтобы избавиться от зуда, необходимо подготовить компресс из соды:
- смешайте соду (1 ч ложка) с водой (1 стакан);
- смочите в растворе бинт и вату;
- приложите компресс к пораженному месту.
В первые часы укуса средство наиболее эффективное.
- Раствор уксуса
Это народное средство поможет в борьбе с воспалением от укуса комара: кислота уксуса снимет раздражение, охладит пораженный участок и избавит от дискомфорта.
Рецепт раствора:
- с водой (треть стакана) смешайте уксус (1 ст ложка 9-процентного уксуса),
- обработайте участок кожи раствором.
- Настойка календулы
Спирт, содержащийся в растворе, дезинфицирует укус кровососа и уменьшит отек, а календула сушит утра. Для нанесения средства воспользуйтесь ватной палочкой, но старайтесь наносить раствор только на уплотнение.
- Эфирные масла
Комаров отпугивают интенсивные запахи эфирных масел. Средство можно наносить на участки кожи перед выходом на улицу. Также можно нанести несколько капель эфирного масла на платок и одежду. Подойдут как эффективное средство от комаров следующие запахи:
- хвойные - можжевельник, кипарис,
- цветочные - герань, лаванда, хризантема,
- свежие - мяты,
- цитрусовых фруктов - апельсин, мандарин.
- Сметана
Сметана и другие кисломолочные продукты снимают зуд и успокаивают кожу. Желательно наносить именно охлажденную сметану, потому что холодная примочка из продукта уменьшает уплотнение, возникшее от укуса, и избавляет от желания расчесать пораженный участок.
Меры защиты от комаров
Неприятностей, доставляемых комарами, можно избежать, если соблюдать меры защиты. Итак, чтобы защитить себя от зуда и риска заразиться инфекцией и аллергией, необходимо:
- носить закрытую одежду, особенно в вечернее время;
- наносить на открытые участки кожи репелленты от насекомых;
- стараться не посещать водоемы и болотистые местности.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Днепре обнаружили опасное заболевание после укуса комара (видео)
- Как уберечься от комаров: действенные средства и что делать в случае укуса
- В Харькове мужчина умер от малярии
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram