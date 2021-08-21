Более 5 миллионов граждан уже привиты по крайней мере одной дозой вакцины от коронавируса.

По состоянию на утро 21 августа в Украине подтвердили еще 1 732 новых случая инфицирования коронавирусом. Из них 104 ребенка и 32 медики.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Telegram.

В пятницу с осложнениями от вируса госпитализировали 616 граждан; 38 больных, к сожалению, умерли. В то же время 763 удалось выздороветь.

За все время пандемии в Украине заболели 2 273 558 человек. Из них выздоровели 2 200 763, умерли 53 432.

Читайте такжеВ Киеве открыта запись на прививку второй дозой вакцины ModernaЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (232), Харьковской (156), Днепропетровской (148), Одесской (127) и Запорожской (119) областях.

Вакцинация в Украине

Уже более 5 миллионов украинцев получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19. 147 118 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 20 августа 2021 года

Одну дозу получили 60 970 человек, полностью иммунизированы - 86 148 человек.

В течение суток работали 957 мобильных бригад, 2 732 пункта прививки и 329 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привиты 5 032 722 человека, из них получили одну дозу – 5 032 720 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 066 426 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 099 146 прививок.

Автор: Яна Ставская