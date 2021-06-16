Информацию о вакцинах, которыми будут прививать сотрудников, с сайта компании удалили

Акционерная компания "Укрзализныця" попала в конфуз из-за вакцинации своих сотрудников от COVID-19. В компании никак не могут определиться, каким препаратом будут прививать железнодорожников.

Об этом свидетельствуют сообщения пресс-службы "Укрзализныци".

Сначала со ссылкой на и.о. председателя правления УЗ Ивана Юрика появилась информация, что всех железнодорожников будут вакцинировать препаратом Pfizer. Спустя пару часов сообщение дополнили вакцинами от AstraZeneca та CoronaVac.

"Укрзализныця - одна из первых государственных компаний, которая начинает массовую вакцинацию своих работников. После вакцинации в Киеве будут участвовать другие города. Вакцинации железнодорожников будет проводиться вакцинами Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и CoronaVac. Работники киевских подразделений АО "Укрзализныця" могут зарегистрироваться с помощью корпоративного канала информирования сотрудников АО "Укрзализныця" - цифрового ассистента "Букса. Помощник железнодорожника", - указано в сообщении.

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Позже информацию о вакцинах и вовсе удалили.

"Укрзализныця по совместной инициативе с Офисом Президента Украины начинает комплексная прививка железнодорожников от COVID-19. На первом этапе будут вакцинированы железнодорожники в Киеве. Укрзализныця - одна из первых государственных компаний, которая начинает массовую вакцинацию своих работников. После вакцинации в Киеве будут участвовать другие города. Работники киевских подразделений АО "Укрзализныця" могут зарегистрироваться с помощью корпоративного канала информирования сотрудников АО "Укрзализныця" - цифрового ассистента "Букса. Помощник железнодорожника", - говорится в уже отредактированном сообщении.

Теперь же и вовсе не понятно, какой препарат будут колоть работникам железной дороги. К слову, в компании работают более 260 тысяч человек.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute) CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее.

Всего с начала кампании по вакцинации от COVID-19 проведено 1 млн 831 тыс. 147 прививок. Полностью вакцинированы (получили две дозы вакцины) 287 тыс. 884 человека.

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Автор: Анастасия Горбачева