Еще три области имеют показатели "оранжевой" зоны, остальные - "красной".

На сегодня показатели "желтой" зоны эпидемической опасности имеют только три региона Украины.

Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения, это Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая области.

Показатели "оранжевой" зоны эпидопасности также имеют три области (Закарпатская, Полтавская и Харьковская).

Показатели в остальных областях соответствуют "красной" зоне.

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Так, по состоянию на 22 ноября самая высокая загруженность коек с кислородом в Ивано-Франковской (64,3%), Донецкой (64,2%) областях, а также в Киеве (62,2%).

Всего в Украине сейчас занято 55,8% коек с кислородом.

Самый высокий уровень госпитализации в Житомирской (в среднем 89,1 человека на 100 тыс. населения) и в Хмельницкой (в среднем 86,9 человека на 100 тыс. населения) областях.

Как сообщал УНИАН, в Украине 18 областей и город Киев остаются в "красной" зоне эпидемической опасности. В частности, по состоянию на 20 ноября в "красной зоне" остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области и город Киев.

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Автор: Антонина Доломанжи