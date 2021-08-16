После укуса змеи следует сразу обратиться за медицинской помощью по номеру 103, призывают украинцев.

Во Львовской области двух человек госпитализировали после укуса змей.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Жильца с. Длинное Горное Дрогобычского района доставили в Бориславскую городскую больницу 15 августа около 16.30. Он был в состоянии средней степени тяжести. 78-летнего мужчину змея укусила в правую руку.

Читайте такжеНа Львовщине за день три человека попали в больницу после укуса змей

Также от змеи пострадала 60-летняя женщина. Ее госпитализировали 15 августа примерно в 20.10 в реанимационное отделение Сколевской ЦГБ. Жительница г. Стрый была в состоянии средней степени тяжести. Ее змея укусила в правую голень во время прогулки.

Что делать во время укуса змеи: советы врача

В случае, если вас укусила змея в ногу, зафиксируйте ее с помощью импровизированной шины (доски, палки). По возможности приложите к ране лед, завернутый в ткань. Продезинфицируйте рану и наложите стерильную повязку.

Ни в коем случае нельзя:

разрезать рану;

всасывать яд;

прижигать рану;

накладывать жгут.

После укуса змеи следует сразу обратиться за медицинской помощью по номеру 103.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко