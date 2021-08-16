Во Львовской области двух человек госпитализировали после укуса змей.
Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.
Жильца с. Длинное Горное Дрогобычского района доставили в Бориславскую городскую больницу 15 августа около 16.30. Он был в состоянии средней степени тяжести. 78-летнего мужчину змея укусила в правую руку.
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Также от змеи пострадала 60-летняя женщина. Ее госпитализировали 15 августа примерно в 20.10 в реанимационное отделение Сколевской ЦГБ. Жительница г. Стрый была в состоянии средней степени тяжести. Ее змея укусила в правую голень во время прогулки.
Что делать во время укуса змеи: советы врача
- В случае, если вас укусила змея в ногу, зафиксируйте ее с помощью импровизированной шины (доски, палки).
- По возможности приложите к ране лед, завернутый в ткань.
- Продезинфицируйте рану и наложите стерильную повязку.
Ни в коем случае нельзя:
- разрезать рану;
- всасывать яд;
- прижигать рану;
- накладывать жгут.
После укуса змеи следует сразу обратиться за медицинской помощью по номеру 103.