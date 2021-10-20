По словам Комаровского, люди начали осознавать, что нужно вакцинироваться от коронавируса, но некоторые из них не могут этого сделать, потому что они уже купили "сертификат о вакцинации".

Морги на Харьковщине работают так же напряженно, как и вся система здравоохранения в регионе в целом.

Об этом на брифинге, комментируя слова врача Евгения Комаровского, сказал заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк, пишет Суспільне.

"Морги работают так же напряженно, если мы ежедневно видим умерших людей и по официально подтвержденным данным в больницах, и те, которые умерли дома, безусловно, напряженная вся система здравоохранения", - сказал Черняк.

Конкретных данных о загруженности моргов заместитель председателя ОГА не привел. Он в очередной раз призвал жителей региона вакцинироваться.

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"Харьковщина пока официально остается в "оранжевой" зоне, но защитить себя может каждый", - сказал заместитель председателя ОГА.

Напомним, в видеообращении 19 октября харьковский врач Евгений Комаровский рассказал о сложной ситуации в Украине из-за распространения коронавирусной болезни.

"То, что больницы забиты, это мягко сказано. Если кто-то из депутатов говорит, что места в больницах еще есть, он врет. На кладбищах места еще есть. Очереди из санитарок с каталками, трупами. Более того, забитые судебно-медицинские морги, это морги, куда везут тех, кто умирает дома. И когда они умерли дома, и им не успели до этого поставить ПЦР, то они умирают не от COVID, а от вроде какой-то там пневмонии", - сказал Комаровский.

По его словам, люди начали осознавать, что нужно вакцинироваться от COVID, но некоторые из них не могут этого сделать, потому что они уже купили "сертификат о вакцинации".

"99% людей в реанимации - они не привиты! И большинство тех, кто в больницах, не привиты! А половина из тех, кто вроде привит, с купленными бумажками", - возмутился Комаровский.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко