С начала вакцинальной кампании полный курс вакцинации против COVID-19 прошли почти 12 млн украинцев, а более 8 млн - получили одну дозу прививки.

В Министерстве здравоохранения заявили, что в среднем каждый пятый взрослый украинец полностью вакцинирован от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Она напомнила, что за прошедшие сутки привили более 270 тыс. человек.

По данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании полный курс вакцинации против COVID-19 прошли почти 12 млн украинцев, а более 8 млн - получили одну дозу прививки.

Читайте такжеАкушер-гинеколог объяснил, вредит ли COVID-прививка беременным"В среднем каждый пятый взрослый украинец на сегодня полностью вакцинирован от коронавирусной болезни", - отметила Карчевич.

Как сообщал УНИАН, в Украине вчера 279 тыс. 136 человек вакцинированы против COVID-19.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, одну дозу получили 141 тыс. 347, полностью иммунизированы - 137 тыс. 789. С начала вакцинальной кампании привито 11 млн 986 тыс. 077 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 млн 422 тыс. 334. Всего проведено 20 млн 408 тыс. 409 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Антонина Доломанжи