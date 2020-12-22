Степанов отметил, что принимать антибиотики необходимо только по назначению врача-специалиста.

В Министерстве здравоохранения планируют ввести продажу всех лекарств по электронным рецептам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, с начала пандемии в Украине резко возросло потребление антибиотиков.

"Мы считаем, что все антибиотики должны продаваться по электронным рецепту", - подчеркнул министр.

Он сообщил, что сейчас в Минздраве разрабатывают соответствующий модуль для работы системы электронных рецептов, планируется, что он заработает с 1 апреля.

"Он сначала начнет работать с инсулинами, с препаратами для иммуносупрессии и наркосодержащими препаратами. А следующим шагом уже будут антибиотики, которые будут продаваться исключительно по электронным рецепту", - отметил Степанов.

Глава министерства подчеркнул, что в условиях действующей нормативно-правовой базы Минздрав усиливает контроль за использованием антибиотиков, в частности, вводя изменения по выписке рецептов, продаже лекарств в аптеках.

Кроме того, Гослекслужбе поручено принять контрольные меры по проверке продажи антибиотиков, которые сейчас продаются по рецептам.

"Антибиотикорезистентность - это очень плохо, потому ... ни в коем случае не употребляйте антибиотики самостоятельно, прочитав что-то в интернете или посоветовавшись со знакомыми. Антибиотики нужно принимать только по назначению врача-специалиста", - отметил Степанов.

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Автор: Антонина Доломанжи