Министерство здравоохранения Украины разработает порядок предоставления косметологических услуг.
Такое решение приняли на расширенном заседании группы экспертов Минздрава по направлению "дерматовенерология", сообщила пресс-служба ведомства.
"На сегодня нет четкого перечня косметологических услуг, которые подпадают под определение "медицинская услуга", так же нет стандартов предоставления таких услуг, лечения осложнений и подготовки квалифицированных кадров. Невозможно определить, какие услуги имеет право предоставлять косметолог, а какие требуют получения лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике", - заявил директор Департамента контроля качества оказания медицинской помощи Минздрава Игорь Слонецкий.
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Поэтому эксперты и специалисты министерства планируют определить порядок предоставления косметологических услуг и четкий перечень услуг, которые могут предоставляться исключительно медицинскими работниками.
"Рынок косметологических услуг в Украине нуждается в правовом регулировании. Мы уверены, что благодаря документам, которые мы разработаем с учетом пожеланий всех заинтересованных сторон, удастся повысить общее качество таких услуг", - отметил Слонецкий.
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