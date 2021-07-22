Специалисты министерства планируют определить четкий перечень услуг, которые могут предоставляться исключительно медработниками.

Министерство здравоохранения Украины разработает порядок предоставления косметологических услуг.

Такое решение приняли на расширенном заседании группы экспертов Минздрава по направлению "дерматовенерология", сообщила пресс-служба ведомства.

"На сегодня нет четкого перечня косметологических услуг, которые подпадают под определение "медицинская услуга", так же нет стандартов предоставления таких услуг, лечения осложнений и подготовки квалифицированных кадров. Невозможно определить, какие услуги имеет право предоставлять косметолог, а какие требуют получения лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике", - заявил директор Департамента контроля качества оказания медицинской помощи Минздрава Игорь Слонецкий.

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Поэтому эксперты и специалисты министерства планируют определить порядок предоставления косметологических услуг и четкий перечень услуг, которые могут предоставляться исключительно медицинскими работниками.

"Рынок косметологических услуг в Украине нуждается в правовом регулировании. Мы уверены, что благодаря документам, которые мы разработаем с учетом пожеланий всех заинтересованных сторон, удастся повысить общее качество таких услуг", - отметил Слонецкий.

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Автор: Леся Лещенко