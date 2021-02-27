Косметолог-эстетист Лина Башинская: У всех, кто пользуется косметикой из масс-маркетов, кожа не в самом идеальном состоянии

Любое время года несет свои испытания для нашей кожи. Какие уходовые процедуры следует делать весной, почему не стоит увлекаться скрабами и сколько должна стоить «база» из профессиональной косметики в интервью УНИАН рассказала косметолог-эстетист Лина Башинская.

Совсем скоро наступит весна, а это значит, что кожа начнет стрессовать от перепадов температуры. Скажите, какие процедуры вы рекомендуете делать в этот период?

Можно делать чистки лица, легкие поверхностные пилинги, уходовые увлажняющие процедуры. Все подбирается индивидуально. У каждой девочки - своя программа.

А уходовые средства должен подбирать только косметолог или это можно сделать самостоятельно?

Как правило, те, кто самостоятельно подбирает домашний уход, часто ошибаются. Затем жалуются, что никакая косметика им не помогает.

Тем не менее в разнообразных магазинах можно встретить множество предложений по уходу за кожей.

Начнем с того, что, когда вы выбираете себе что-то из масс-маркета, это не поможет потому, что там составы не лечебные и вообще непонятные.

Я категорически против косметики из масс-маркетов. Производители вкладывают в нее очень дешевое сырье. Плюс на этикетках могут писать совсем не тот состав, который находится в продукте. Если логически подумать, то как, к примеру, маска 250 мл может стоить 70-80 гривен? С учетом того, что в эту сумму входят реклама, баночки, дизайны этикеток и так далее. Как показывает практика, у всех, кто пользуется косметикой из масс-маркетов, кожа не в самом идеальном состоянии.

А что скажете об аптечных средствах ухода?

Если говорить об аптечной линейке, то здесь вариантов больше. Но опять-таки не все они хорошие. Они могут быть хороши, только если средство стоит не менее 500 гривен. Отмечу, что аптечная косметика направлена то, чтобы не усугубить и предотвратить, но никак не вылечить проблему.

Чтобы правильно подобрать себе уход, нужно обратиться к специалисту. Как косметолог хочу сказать, что я только за профессиональную косметику. Она не должна стоит бешенных денег, можно подобрать уход, в среднем, за 1,5-2 тысячи гривен. Это будет полноценный набор, в который будут входить тоник, умывалка, крем и база.

Раз уж мы говорим о средствах из аптеки, одна из проблем кожи – высыпания. Помогает ли справиться с ними аптечная глина?

Нет. Если кожа раздраженная, то глина ее будет только сушить. И тогда получится обратный эффект. Любая аптечная глина никак не убирает раздражения и высыпания.

То есть, от нежелательных высыпаний ничего не поможет, кроме похода к косметологу?

Есть одно хорошее аптечное средство, которое может помочь. Оно называется «Угресол». Его нужно несколько раз в день наносить на кожу точечно, и тогда прыщи будут подсыхать.

Все мы знаем, что давить прыщи нельзя. Чем это чревато?

Чем больше мы давим прыщи, тем больше их вылезет на лице. Многие ошибочно полагают, что главное - это убрать белую головку. А то, что неправильно поставлены и обработаны руки? Странно думать, что если вы выдавили прыщ, то он засохнет и на этом все. Нет уж, ждите новых «друзей». Также после выдавливания прыщей нельзя сразу наносить тональный крем или пудру.

Я прочитала в Сети, что часто девушки в борьбе с прыщами используют скрабы. Как вы к этому относитесь?

Я против скрабирования кожи, особенно если это касается скрабов по типу «Чистая линия». То есть тех скрабов, в которых находятся абразивные косточки абрикоса, малины или еще чего-то. Если на коже есть акне и мы используем такие скрабы, то таким образом мы кожу только истончаем. Так мы можем срезать белые головки прыщиком и разнести инфекцию по всей коже.

Сначала кажется, что кожа стала чище. Но, по факту, ее невозможно сделать лучше таким образом. Скрабы забивают ее еще глубже.

Механической чисткой лица мы выгоняем все это наружу. А вот при скрабировании, наоборот, загоняем глубоко под кожу. В общем, чем больше скрабируем, тем больше раздражаем кожу.

Я рекомендую заменить скрабы на гоммажи. Это маска-скатка, которую нужно наносить на лицо на 15 минут, а затем массажными движениями скатывать. Но и этот способ подходить только для непроблемной кожи. Также скрабы можно заменить на кислотные пилинги, но не из масс-маркетов. Стоит выбирать только профессиональную косметику.

Еще одна проблема современных девушек - черные точки. А от них можно избавиться в домашних условиях?

В домашних условиях - нет. Они находятся слишком глубоко. И чтобы от них избавиться, нужно знать все принципы работы с черными точками. В косметологическом кабинете, перед избавлением от них, мы наносим гидрирующий гель, и тогда вы выйдете с кожей без травм.

Никакие скрабы и маски не уберут черные точки. И навсегда от них избавиться невозможно. Кстати, они появляются от тонального крема, пудры, пыли и так далее. Чем расширеннее поры, тем больше будет скапливаться подкожного жира. Только при чистке лица можно от них избавиться, но такие процедуры нужно проводить регулярно. А для того, чтобы черных точек было меньше, нужно подобрать правильный домашний уход.

Весной часто появляются «круги» под глазами. Как от них избавиться?

Самый главный мой рецепт - это высыпаться. Чем меньше мы спим, тем их сильнее видно. Весной лучше пропивать курс витаминов. Также можно делать кислотные пилинги, которые можно наносить под глаза (с обычными пилингами их путать не стоит). Можно делать маски, сыворотки или мезотерапию вокруг глаз. Кстати, эта процедура может дать эффект чуть ли не со второго раза.

И, напоследок, скажите, можно ли дневной крем наносить на ночь и наоборот?

Смотря, какая косметика. И нужно уточнять у производителя. Потому что есть определенные составы, которые будут подходить только на ночь. Они будут более питательными или более увлажняющими. А есть универсальные средства, которые можно наносить и утром, и вечером.

Диана Могилевич

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