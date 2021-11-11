Заболевших везут в больницу.

Столичное Лукьяновское СИЗО охватила вспышка коронавируса среди арестантов.

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика страны" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что заболевших приходится вывозить в одну из больниц в Святошинском районе, а из-за перенаселенности изолятора распространение вируса происходит быстрыми темпами.

"Сейчас даже те арестанты, кто не болеет, все равно попадают в списки контактных с коронавирусным больным, а это значит что на две недели их должны изолировать в медсанчасти изолятора и никуда не выпускать. Подобные меры срывают судебные заседания, так как их запрещено конвоировать в суды и вскоре многие из так называемых "контактных", среди которых много подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях могут оказаться на свободе", - сообщает источник.

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Одним из вариантов продления ареста называют проведение видеоконференций с судом, но на всех заболевших ресурсов для этого может не хватить. Тем временем, по данным СМИ, контактные лица с заболевшими добиваются у медиков справок об этом, чтобы уклоняться от суда и следственных действий.

Как известно, в случае отсутствия решения суда о продлении меры пресечения, арестованные могут спокойно выйти на свободу.

Коронавирус в Киеве

За сутки 9 ноября в Киеве был установлен антирекорд смертей от COVID-19 - 73 летальных случая. Всего в этот день подтвердили свыше 1,7 тысячи новых случаев заболевания.

По всей Украине во вторник заболели 23,2 тысячи человек, более 800 - скончались.

Автор: Юрий Годован