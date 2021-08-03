ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют впервые прикладывать к груди и начинать кормление в течение первого часа после родов, а также продолжать грудное вскармливание в первые пол года жизни ребенка.

В Украине стартовала Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания. Его ежегодно отмечают с 1 по 7 августа. Почти 170 стран мира присоединяются к мерам по поддержке и популяризации вскармливания младенцев материнским молоком.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, грудное вскармливание - уникальный продукт питания малышей и один из самых эффективных способов обеспечения их гармоничного психофизического развития.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ рекомендуют впервые прикладывать к груди и начинать кормление в течение первого часа после родов, а также продолжать грудное вскармливание в первые пол года жизни ребенка и не давать малышам прочих пищевых продуктов, жидкости, в т.ч. воды.

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В министерстве отметили, что грудное молоко полностью покрывает потребности ребенка в питательных веществах в течение первых 6 месяцев жизни, поэтому начинать получать полноценный безопасный прикорм дети должны с шестимесячного возраста, оставаясь при этом на грудном вскармливании до двух лет и более.

Почему грудное молоко так полезно для младенца?

Содержит антитела, защищающие малышей от самых распространенных инфекционных болезней, которые являются основными причинами детской смертности в мире.

Имеет идеальное соотношение питательных веществ и микроэлементов, оно значительно легче усваивается, чем искусственная смесь.

Грудное вскармливание уменьшает риск возникновения синдрома внезапной детской смерти, а в долгосрочной перспективе снижает риск появления лишнего веса, возникновения сахарного диабета в детском возрасте.

Впрочем, такой тип вскармливания полезен и для матери, ведь регулярное прикладывание ребенка к груди:

Ускоряет послеродовое восстановление.

Снижает риск возникновения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, рака молочной железы, яичников.

Обеспечивает особенно близкую связь матери с младенцем.

Помогает тратить дополнительные калории (около 300 калорий в день).

Что важно знать для успешного налаживания грудного вскармливания:

Младенцев надо кормить по требованию, так часто, как они в этом нуждаются днем и ночью. Следовательно, медицинские работники с первых часов после родов должны помогать женщине и поощрять ее к кормлению грудью.

Лучше отказаться от бутылочки или пустышки.

Маме необходимо как можно больше отдыхать, пить достаточное количество жидкости, полноценно и рационально питаться и сосредоточиться на уходе за ребенком, по возможности делегировав близким домашние обязанности.

После начала введения прикорма не стоит уменьшать количество грудного молока. Пищу следует подавать малышам в чашке или ложечкой. Использование бутылочки может преждевременно завершить грудное вскармливание.

Отметим, согласно данным ВОЗ, почти 2 из 3 младенцев не получают исключительно грудное вскармливание в течение рекомендованных первых шести месяцев. Однако глобальная цель организации - к 2025 году повысить долю таких детей до 50 %.

Автор: Виктория Гордиенко