В то же время в ЦОЗ в ближайшее время не ожидают роста заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине.

В Центре общественного здоровья заявляют, что это лишь вопрос времени, – когда штамм коронавируса "Дельта"появится в Украине в полном масштабе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заведующая отделом организации эпидемнадзора Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко сказала на пресс-конференции.

По ее словам, штамм "Дельта" уже циркулирует во многих странах мира – по данным Всемирной организации здоровья, это более 85 стран.

"И когда он дойдет до Украины в полном масштабе – это вопрос времени. Ожидается, что до конца лета он будет циркулировать полностью на территории стран Европы", - сказала Кошалко.

"Противоэпидемических мер, специфичных к штамму "Дельта", не существует. Это такой же вирус SARS-CoV-2, как "Альфа", "Бета" и "Гамма", поэтому меры те же: носить маски, придерживаться физической дистанции не менее 1,5 м и правил личной гигиены (не надо забывать мыть руки, обрабатывать их антисептическими средствами), и однозначно вакцинироваться", - подчеркнула она.

По словам специалиста, имеющиеся вакцины от коронавируса, по результатам исследований британских ученых, действенны и против штамма "Дельта". Эффективность имеющейся вакцины немного меньше, чем для штамма "Альфа", но вакцина "однозначно защищает".

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В то же время в ЦОС в ближайшее время не ожидают подъема заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине.

«По состоянию на сегодня у нас регистрируется стабильное снижение показателей заболеваемости COVID-19... и в ближайшее время подъема заболеваемости мы не ожидаем», - отметила Оксана Кошалко.

Она добавила, что фиксируется снижение не только случаев заболеваемости, но и смертности. По ее словам, в летний период риск заболеть снижается, однако не стоит забывать о противоэпидемических мерах.

Дельта-штамм уже в Украине

Как сообщал УНИАН, 23 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что один из самых опасных из известных ныне штаммов коронавируса "Дельта", который появился в Индии, уже зафиксирован в Украине.

Первый известный образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2-линия B.1.617.2 – впервые обнаружили в Индии осенью 2020 года.

В НАН Украины ожидают, что до конца лета штамм "Дельта" будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции из РФ может распространиться более быстрыми темпами и иметь более тяжелые последствия, чем в западных странах.

Эксперт ВОЗ, эпидемиолог, заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого Наталия Виноград заявила, что все вакцины, которые есть в Украине, и защищают от "индийского" штамма, но с меньшей эффективностью, чем от других вариантов.

25 июня правительство внесло изменения в карантинные нормы для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта". Прежде всего, будет проводиться контроль состояния здоровья прибывших из стран, где этот штамм коронавируса уже распространен. Для этого развернут пункты тестирования на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2 в пунктах пропуска через государственную границу.

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Автор: Дмитрий Захаров