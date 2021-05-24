Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской областях, а также в Киеве.

В Украине за минувшие сутки выявили 1 334 новых случая COVID-19. Среди новых пациентов 86 детей и 21 медработник. Также 6 999 пациентов выздоровели, а 68 — умерли от осложнений, госпитализированы – 1 019 человек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро понедельника, 24 мая.

Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился после выходных. Он является самым низким с 17 августа 2020 года, когда зафиксировали 1967 инфицированных COVID-19. После этого заболеваемость росла, и в начале апреля достигла рекордного значения — более 20 тысяч заболевших за сутки.

Больше всего новых случаев COVID-19 случаев обнаружили в Днепропетровской (190), Николаевской (151), г. Киев (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 183 855 человек, из них 1 957 560 выздоровели, летальных случаев — 49 436.

По данным сайта Worldometers Украина среди стран мира занимает 28 место по количеству новых случаев инфицирования, среди стран Европы – 5 позицию.

Тест на коронавирус: что известно

Уровень тестирования в течение воскресенья 23 марта очень низкий. За сутки лаборатории сделали только 16 097 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 8 684, методом ИФА — 1 462. Также сделали 5 951 экспресс-тест на антиген к вирусу. Это минимальное количество сделанных тестов на коронавирус с начала года.

В течение всего времени в Украине осуществили 10 миллионов ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

1325 человек привиты от COVID-19 за сутки 23 мая 2021 года. Одну дозу получил 321 человек, полностью иммунизированные - 1 004 человека.

В течение суток работали 28 мобильных бригад и 17 пунктов прививки.

По состоянию на 24 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 584 464 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 978 354 человека, из них получили 1 дозу – 978 352 лица, полностью иммунизированы и получили 2 дозы -75 787 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 054 139 прививок.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко