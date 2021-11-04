Кислород от "Азовстали" получили больницы в трех областях Украины.

Металлургический комбинат "Азовсталь", входящий в состав группы компаний "Метинвест" две недели ведет отгрузку кислорода больницам в Киевской, Черниговской и Донецкой областях.

Как сообщает пресс-служба группы "Метинвест", за это время меткомбинат передал больницам в общей сложности 123,74 тонны жидкого кислорода.

В частности, в октябре "Азовсталь" начала отгружать жидкий кислород трем лечебным учреждениям страны. Так, для кислородной терапии ковидных больных Киевской городской клинической больнице №6 было передано 62,34 тонны, Черниговкой городской больнице №2 – 20,28 тонн, а Лиманской центральной районной больнице – 16,28 тонн кислорода. В начале ноября еще 18,84 тонн жидкого кислорода было направлено в Васильковскую центральную районную больницу.

Кроме того, металлургический комбинат "Азовсталь" обеспечивает кислородом три медицинских учреждения Мариуполя, лечащих больных с COVID-19 – на этой неделе им отгрузили 6 тонн жидкого кислорода.

"Система здравоохранения, как никогда ранее, испытывает колоссальную нагрузку – пациентов с ковидом, нуждающихся в кислородной поддержке, становится все больше. Кроме того, многие больницы испытываю дефицит жизненно необходимого газа. Группа "Метинвест" оперативно отреагировала на ситуацию, и уже с 23 октября "Азовсталь", как и наши коллеги с меткомбината имени Ильича, начала отгружать кислород медучреждениям Украины", – рассказал директор по персоналу и администрации меткомбината "Азовсталь" группы "Метинвест" Иван Голтвенко.

Напомним, группа компаний "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, совместно с бизнесами SCM, футбольным клубом "Шахтер" и их благотворительными фондами, с начала пандемии коронавируса начала оказывать помощь стране в борьбе с коронавирусом. В частности, на эти цели было выделено порядка 500 млн грн в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Борьба с COVID-19 в Украине". Проект помог выжить 1,4 млн человек. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости. Свыше 500 медучреждений по всей стране получили более 1000 единиц оборудования, в том числе 216 аппаратов ИВЛ, а также сотни тысяч экспресс-тестов, СИЗ и расходных материалов. В свою очередь Фонд Вадима Новинского направил на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине свыше 100 млн грн. Средства направлялись на закупку аппаратов ИВЛ, ПЦР-тестов и специализированных лабораторий, а также средств индивидуальной защиты для медиков. Кроме того, 3,8 млн грн было выделено на материальную поддержку 31 семьи медиков, умерших вследствие COVID-19.

С началом четвертой волны коронавируса в Украине осенью 2021 года предприятия группы компаний "Метинвест" организовали дополнительную отгрузку жизненно необходимого кислорода, а Министерство здравоохранения распределило его в восемь областей Украины.

Автор: Григорий Бондарь