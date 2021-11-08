В целом "Метинвест" обеспечивает поставки кислорода в медучреждения 11 областей Украины.

Начиная с 1 октября 2021 года, металлургические предприятия группы компаний "Метинвест" обеспечили кислородом 87 опорных больниц в 11 областях Украины.

В частности, меткомбинаты компании начались поставки кислорода в два медучреждения Сумской области. На сегодняшний день медики бесплатно уже получили около 2,5 тысяч тонн продукта, необходимого для спасения пациентов с коронавирусом, сообщила пресс-служба "Метинвеста".

Кроме того, в Днепропетровской области медицинские учреждения, где лечат пациентов с COVID-19, сейчас обеспечивает кислородом Днепровский коксохимический завод.

"Метинвест" – крупнейший металлургический холдинг Украины. Как социально ответственный бизнес, мы всегда приоритетно направляем инвестиции именно в медицину, потому что эти инвестиции спасают жизни. С 2020 года мы поставляем кислород в больницы. В 2021 году мы уже понимали, что нас ждет рост заболеваемости осенью. Компания вышла с инициативой обеспечить больницы кислородом и построить кислородные станции, чтобы отказаться от использования баллонов. Список больниц, куда наши предприятия поставляют кислород, пополняется", – отметил директор департамента регионального развития группы "Метинвест" Александр Вишняков.

Как отмечают в пресс-службе компании, сейчас металлургические предприятия группы отгружают больницам в среднем 80 тонн кислорода в сутки. Одна тонна кислорода помогает выжить примерно 100 пациентам. Таким образом, благодаря кислороду, который изготовили меткомбинаты "Метинвеста", ежедневно поддерживается жизнь 8000 украинцев.

Напомним, группа компаний "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, совместно с бизнес SCM, футбольным клубом "Шахтер" и их фондами, с самого начала пандемии коронавируса поддерживают медицинские учреждения и врачей, обеспечивая их необходимым оборудованием, медикаментами и средствами индивидуальной защиты. В частности, с этой целью было выделено более 450 млн грн в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Борьба с COVID-19 в Украине" и еще 100 млн грн от Фонда Вадима Новинского. Средства направлялись на закупку аппаратов ИВЛ, ПЦР-тестов и специализированных лабораторий, средств индивидуальной защиты для медицинского персонала. Кроме того, 3,8 млн грн было направлено на материальную поддержку 31 семьи медиков, умерших в результате COVID-19.

Автор: Григорий Бондарь