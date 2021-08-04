Иногда людям, страдающим от гипертонии, нужна медикаментозная поддержка, которую может назначить врач, но ключ к решению проблемы — здоровый образ жизни и контроль за состоянием здоровья, утверждают медики.

Гипертония очень опасное и довольно распространенное состояние среди украинцев. Она приводит к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые уносят миллионы жизней каждый год.

По данным ВОЗ, в мире от повышенного давления страдают более 1,13 млрд. человек. При этом отслеживают свое состояние менее одной пятой от общего количества, пишет НВ.

Среди причин гипертонии называют:

неправильное питание,

недостаток активности,

употребление алкоголя и табака,

избыточную массу тела.

Все эти проблемы актуальны для украинцев. Как итог, в нашей стране болезни сердечно-сосудистой системы с большим отрывом лидируют в общей структуре смертности.

Как отмечают в Минздраве, до 40% людей, у которых периодически повышается давление, не догадываются об этом. Поэтому очень часто гипертония развивается незаметно.

Иногда людям, страдающим от гипертонии, нужна медикаментозная поддержка, которую может назначить врач, но ключ к решению проблемы — здоровый образ жизни и контроль за состоянием здоровья.

Так, американские врачи сформулировали несколько рекомендаций для людей, страдающих гипертонией:

Следить за весом и объемами тела

Лишний жир - фактор риска, а сбросив его, вы сможете снизить давление примерно на 1 пункт за каждый килограмм потерянного веса.

Регулярная физическая активность

Всего 150 минут упражнений в неделю позволят снизить давление на 5-8 пунктов. Как аэробные нагрузки подойдут ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, кроме того, стоит включить еще пару анаэробных тренировок в неделю.

Правильное питание

С этим могут быть сложности, если ваш доход невысок, но постараться стоит - хотя бы потому что потом можно будет экономить на лекарствах. Здоровая диета, по мнению экспертов, охватывает большое количество овощей и фруктов, отказ от сладкого, включение в рацион жирной морской рыбы, в которой содержится много омега-3, необходимы сосудам.

Сначала правильное питание может показаться сложной задачей, но в помощь вам дневник питания. Фиксация всего съеденного за день поможет контролировать себя и не допустить соблазна съесть лишнюю шоколадку.

Кроме того, стоит завести привычку читать этикетку на продуктах, которые вы собираетесь купить. Так вы можете быть уверены, что не превысите норму жиров, сахара и соли.

Что касается соли, то идеальное содержание этого вещества в рационе взрослого - до 15 г в день. Снизив потребление до этой отметки, вы сможете снизить артериальное давление на 5-8 мм рт.ст. Учтите, что многие продукты содержат соль, поэтому от привычки солить пищу стоит отказаться. Тем более, чайная ложка без горки вмещает 23 г соли, что уже превышает норму. Лучше замените ее специями, они тоже усиливают вкус пищи.

Также стоит избегать полуфабрикатов этой продукции по определению содержит большое количество соли, ведь она выступает консервантом.

"Нет" алкоголю, сигаретам и кофе

Уменьшение потребления спиртных напитков позволит снизить давление на 4 пункта. Максимально допустимое количество — 340 г пива в день, 140 г вина или 40 г крепких напитков.

Желающим снизить давление стоит бросить курить, так как эта привычка влияет на состояние сосудов и приводит к повышению давления, а также риска отрыва тромба.

Также желательно ограничить количество употребляемого кофе. Люди, которые пьют ее нечасто, отмечают повышение давления на 10 мм рт.ст. после каждой чашки. Правда, у тех, кто регулярно употребляет напиток, этого эффекта нет.

Ограничьте стресс

Это, пожалуй, самый сложный пункт, но один из самых важных и кстати, абсолютно бесплатный. Найдите хобби, заведите питомца, займитесь благотворительностью - эти вещи отлично отвлекают от проблем на работе и в семье. Избегайте триггеров стресса, например, если вы нервничаете из-за пробок, попробуйте договориться на работе об изменении графика. Слушайте любимую музыку и уделяйте себе достаточно времени. Избегайте излишней ответственности - некоторые люди обожают решать свои проблемы за чужой счет, в подобных случаях вам нужно уметь говорить "нет".

Все эти меры помогают снизить давление при условии регулярного и длительного соблюдения их.

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Автор: Иван Бойко