Как вылечить гипертонию / фото ua.depositphotos.com

Гипертония очень опасное и довольно распространенное состояние среди украинцев. Она приводит к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые уносят миллионы жизней каждый год.

По данным ВОЗ, в мире от повышенного давления страдают более 1,13 млрд. человек. При этом отслеживают свое состояние менее одной пятой от общего количества, пишет НВ.

Среди причин гипертонии называют:

  • неправильное питание,
  • недостаток активности,
  • употребление алкоголя и табака,
  • избыточную массу тела.

Все эти проблемы актуальны для украинцев. Как итог, в нашей стране болезни сердечно-сосудистой системы с большим отрывом лидируют в общей структуре смертности.

Как отмечают в Минздраве, до 40% людей, у которых периодически повышается давление, не догадываются об этом. Поэтому очень часто гипертония развивается незаметно. 

Иногда людям, страдающим от гипертонии, нужна медикаментозная поддержка, которую может назначить врач, но ключ к решению проблемы — здоровый образ жизни и контроль за состоянием здоровья.

false

Так, американские врачи сформулировали несколько рекомендаций для людей, страдающих гипертонией:

  • Следить за весом и объемами тела

Лишний жир - фактор риска, а сбросив его, вы сможете снизить давление примерно на 1 пункт за каждый килограмм потерянного веса.

  • Регулярная физическая активность 

Всего 150 минут упражнений в неделю позволят снизить давление на 5-8 пунктов. Как аэробные нагрузки подойдут ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, кроме того, стоит включить еще пару анаэробных тренировок в неделю.

  • Правильное питание

С этим могут быть сложности, если ваш доход невысок, но постараться стоит - хотя бы потому что потом можно будет экономить на лекарствах. Здоровая диета, по мнению экспертов, охватывает большое количество овощей и фруктов, отказ от сладкого, включение в рацион жирной морской рыбы, в которой содержится много омега-3, необходимы сосудам.

Сначала правильное питание может показаться сложной задачей, но в помощь вам дневник питания. Фиксация всего съеденного за день поможет контролировать себя и не допустить соблазна съесть лишнюю шоколадку.

Кроме того, стоит завести привычку читать этикетку на продуктах, которые вы собираетесь купить. Так вы можете быть уверены, что не превысите норму жиров, сахара и соли.

Что касается соли, то идеальное содержание этого вещества в рационе взрослого - до 15 г в день. Снизив потребление до этой отметки, вы сможете снизить артериальное давление на 5-8 мм рт.ст. Учтите, что многие продукты содержат соль, поэтому от привычки солить пищу стоит отказаться. Тем более, чайная ложка без горки вмещает 23 г соли, что уже превышает норму. Лучше замените ее специями, они тоже усиливают вкус пищи.

Также стоит избегать полуфабрикатов этой продукции по определению содержит большое количество соли, ведь она выступает консервантом.

  • "Нет" алкоголю, сигаретам и кофе

 Уменьшение потребления спиртных напитков позволит снизить давление на 4 пункта. Максимально допустимое количество — 340 г пива в день, 140 г вина или 40 г крепких напитков.

Желающим снизить давление стоит бросить курить, так как эта привычка влияет на состояние сосудов и приводит к повышению давления, а также риска отрыва тромба.

Также желательно ограничить количество употребляемого кофе. Люди, которые пьют ее нечасто, отмечают повышение давления на 10 мм рт.ст. после каждой чашки. Правда, у тех, кто регулярно употребляет напиток, этого эффекта нет.

  • Ограничьте стресс

Это, пожалуй, самый сложный пункт, но один из самых важных и кстати, абсолютно бесплатный. Найдите хобби, заведите питомца, займитесь благотворительностью - эти вещи отлично отвлекают от проблем на работе и в семье. Избегайте триггеров стресса, например, если вы нервничаете из-за пробок, попробуйте договориться на работе об изменении графика. Слушайте любимую музыку и уделяйте себе достаточно времени. Избегайте излишней ответственности - некоторые люди обожают решать свои проблемы за чужой счет, в подобных случаях вам нужно уметь говорить "нет".

Все эти меры помогают снизить давление при условии регулярного и длительного соблюдения их.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Иван Бойко