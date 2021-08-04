Гипертония очень опасное и довольно распространенное состояние среди украинцев. Она приводит к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые уносят миллионы жизней каждый год.
По данным ВОЗ, в мире от повышенного давления страдают более 1,13 млрд. человек. При этом отслеживают свое состояние менее одной пятой от общего количества, пишет НВ.
Среди причин гипертонии называют:
- неправильное питание,
- недостаток активности,
- употребление алкоголя и табака,
- избыточную массу тела.
Все эти проблемы актуальны для украинцев. Как итог, в нашей стране болезни сердечно-сосудистой системы с большим отрывом лидируют в общей структуре смертности.
Как отмечают в Минздраве, до 40% людей, у которых периодически повышается давление, не догадываются об этом. Поэтому очень часто гипертония развивается незаметно.
Иногда людям, страдающим от гипертонии, нужна медикаментозная поддержка, которую может назначить врач, но ключ к решению проблемы — здоровый образ жизни и контроль за состоянием здоровья.
Так, американские врачи сформулировали несколько рекомендаций для людей, страдающих гипертонией:
- Следить за весом и объемами тела
Лишний жир - фактор риска, а сбросив его, вы сможете снизить давление примерно на 1 пункт за каждый килограмм потерянного веса.
- Регулярная физическая активность
Всего 150 минут упражнений в неделю позволят снизить давление на 5-8 пунктов. Как аэробные нагрузки подойдут ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, кроме того, стоит включить еще пару анаэробных тренировок в неделю.
- Правильное питание
С этим могут быть сложности, если ваш доход невысок, но постараться стоит - хотя бы потому что потом можно будет экономить на лекарствах. Здоровая диета, по мнению экспертов, охватывает большое количество овощей и фруктов, отказ от сладкого, включение в рацион жирной морской рыбы, в которой содержится много омега-3, необходимы сосудам.
Сначала правильное питание может показаться сложной задачей, но в помощь вам дневник питания. Фиксация всего съеденного за день поможет контролировать себя и не допустить соблазна съесть лишнюю шоколадку.
Кроме того, стоит завести привычку читать этикетку на продуктах, которые вы собираетесь купить. Так вы можете быть уверены, что не превысите норму жиров, сахара и соли.
Что касается соли, то идеальное содержание этого вещества в рационе взрослого - до 15 г в день. Снизив потребление до этой отметки, вы сможете снизить артериальное давление на 5-8 мм рт.ст. Учтите, что многие продукты содержат соль, поэтому от привычки солить пищу стоит отказаться. Тем более, чайная ложка без горки вмещает 23 г соли, что уже превышает норму. Лучше замените ее специями, они тоже усиливают вкус пищи.
Также стоит избегать полуфабрикатов этой продукции по определению содержит большое количество соли, ведь она выступает консервантом.
- "Нет" алкоголю, сигаретам и кофе
Уменьшение потребления спиртных напитков позволит снизить давление на 4 пункта. Максимально допустимое количество — 340 г пива в день, 140 г вина или 40 г крепких напитков.
Желающим снизить давление стоит бросить курить, так как эта привычка влияет на состояние сосудов и приводит к повышению давления, а также риска отрыва тромба.
Также желательно ограничить количество употребляемого кофе. Люди, которые пьют ее нечасто, отмечают повышение давления на 10 мм рт.ст. после каждой чашки. Правда, у тех, кто регулярно употребляет напиток, этого эффекта нет.
- Ограничьте стресс
Это, пожалуй, самый сложный пункт, но один из самых важных и кстати, абсолютно бесплатный. Найдите хобби, заведите питомца, займитесь благотворительностью - эти вещи отлично отвлекают от проблем на работе и в семье. Избегайте триггеров стресса, например, если вы нервничаете из-за пробок, попробуйте договориться на работе об изменении графика. Слушайте любимую музыку и уделяйте себе достаточно времени. Избегайте излишней ответственности - некоторые люди обожают решать свои проблемы за чужой счет, в подобных случаях вам нужно уметь говорить "нет".
Все эти меры помогают снизить давление при условии регулярного и длительного соблюдения их.