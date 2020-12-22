Помогают больницам города в обеспечении кислородом и металлургийные комбинаты.

В больницах Украины существует проблема с нехваткой медицинского кислорода, что приводит к тяжелым последствиям. Но существуют города, полностью обеспечены им. Среди них — Мариуполь.Читайте такжеВ Мариуполе больным COVID-19 поставляют дополнительный кислород – быстрее идут на поправку

Об этом сообщает "Обозреватель". Издание отмечает, что в Мариуполе благотворители инвестируют значительные средства в медучреждения и закупают оборудование: так, закуплены более 20 тыс. экспресс-тестов на коронавирус, средства индивидуальной защиты для медиков, анализатор проб в комплекте с тест-системой и боксом биобезопасности, а также другое оборудование, необходимое для проведения высокоточных анализов.

Помогают больницам города в обеспечении кислородом и металлургийные комбинаты.

С начала года в Мариуполе обустроены 343 точки прямой подачи кислорода в медучреждениях города. Инвестиции в строительство кислородной инфраструктуры в четырех больницах города составили 26,5 млн грн.

Так, в ноябре 2020 года в медучреждения Мариуполя одно из предприятий "Метинвеста" - меткомбинат имени Ильича — доставил более 59 тыс. куб. м кислорода на сумму 3,2 млн грн.

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Автор: УНИАН