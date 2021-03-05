По словам министра здравоохранения, откладывается выполнение ряда требований, касающихся безбарьерного доступа к медицине.

Национальная служба здоровья Украины "иногда чудит".

Как передает корреспондент УНИАН, так отреагировал министр здравоохранения Максим Степанов во время Часа вопросов к правительству в парламенте Украины на вопрос народного депутата Украины Ларисы Билозир (группа "Доверие").

Билозир отметила, что Национальная служба здоровья требует от фельдшерско-акушерских пунктов выполнять требования об инклюзивности медицинских учреждений в ситуации, когда они размещаются в сельских советах, в помещениях, построенных 80 лет назад. В частности, речь идет о расширении туалетов за счет манипуляционных кабинетов, а также наличии пандусов.

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По словам депутата, это может привести к тому, что 50% населения не смогут получать медицинские услуги на первичном и вторичном уровне.

В ответ Степанов сказал: "Ни для кого не секрет, что у нас Национальная служба здоровья иногда чудит".

Он пояснил, что при заключении договоров с НСЗУ перед медучреждениями возникает вопрос о безбарьерном доступе населения к медицинским услугам, и добавил, что правительство приняло решение отложить выполнение некоторых требований, поскольку для этого нужны большие суммы и эти вопросы нельзя решить за несколько месяцев. По его словам, речь идет об обустройстве безбарьерного доступа внутри помещений. В то же время требования по внешнему обустройству, в частности пандусов для людей с инвалидностью, то это нужно делать.

Ранее в Минздраве сообщали, что одним из главных требований при заключении договора между учреждением здравоохранения и НСЗУ с 1 января 2021 года будет наличие условий для медицинского обслуживания и свободного доступа к зданиям и помещениям людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

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Автор: Надя Пришляк