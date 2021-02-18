В 2021 году Программой медицинских гарантий на лечение пациентов с COVID-19 предусмотрено около 10 млрд грн.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель руководителя Департамента заказа медицинских услуг и лекарственных средств НСЗУ Анна Фенчак сообщила на брифинге в Киеве.
«В последние дни мы наблюдаем, что в западных областях увеличивается количество обращений к семейным врачам в связи с симптомами ОРВИ, так же и число пациентов, которые госпитализируются в учреждения здравоохранения», - отметила она.
По словам Фенчак, в Программе медицинских гарантий на 2021 год предусмотрено продление лечения пациентов с коронавирусной болезнью по пакету медицинских услуг стационарного лечения до окончания карантина и еще месяц после него.
Затем НСЗУ предложит оплату учреждениям, которые готовы лечить больных COVID-19 по отдельному пакету медицинских услуг, это будут медицинские учреждения, определенные в регионах областными департаментами здравоохранения.
«Относительно средств, предусмотренных на лечение коронавирусной болезни, - то в настоящее время это около 10 млрд грн. Мы все время мониторим ситуацию с COVID-19 и оцениваем, хватит ли этих средств», - добавила Фенчак.
Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6 тыс. 237 человек. За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 1 млн 287 тыс. 141 человек, выздоровели – 1 млн 134 тыс. 120 человек, умерли - 24 тыс. 852, проведен ПЦР-тестов – 6 млн 625 тыс. 529.
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