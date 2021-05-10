По словам Светланы Гук, статистика заболеваемости и смертности не являются параллельными процессами.

Статистика заболеваемости коронавирусом и смертности от него в Украине не являются параллельными процессами.

Об этом заявила руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания", врач-пульмонолог Светлана Гук, пишет "Обозреватель".

"Сегодня якобы сохраняется процент смертности в Украине на уровне 2-3% от общего количества больных. Конечно, возможны определенные колебания. Но я прекрасно знаю, что в регионах люди умирают без тестирования. Поэтому смертность от коронавируса в реальности выше. Ну и помощь там хуже", - заявила врач.

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Главным способом спасения и снижения смертности эксперт назвала вакцинацию и определенные карантинные мероприятия. "Например, работа в очагах заражения, в общежитии, в доме для пожилых людей. Но когда заболеваемость размазана, со всей страной работать тяжело", - уточнила она.

"Многие страны вводят локальные карантинные мероприятия в очагах. Вплоть до того, что на локдаун могут закрывать дом или отдельный квартал, если в нем повышенная заболеваемость. Там все уходят на карантин, работает развозка еды и один киоск, и то дистанционно. Люди могут перемещаться в пределах одного квартала, но не могут ходить на работу, посещать родственников, пока заболеваемость не снизится. Это должно быть закреплено законодательно. Но если мы говорим об идеальных моделях, это было бы правильно", - считает Светлана Гук.

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Автор: Юрий Годован