Открыто более 800 уголовных производств по подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19.
Об этом сказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире "Свобода слова на ICTV"
Он отметил, что по состоянию на 25 октября открыто более 800 уголовных производств по подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19.
Монастырский считает, что это приводит не только к заражению окружающих такими людьми, но и к ухудшению международного имиджа Украины. По его словам, в частности, Мальта внесла Украину в список, согласно которому не признаются украинские сертификаты и люди не могут туда поехать ни туристических, ни в деловых целях.
Читайте такжеИнфекционист объяснила, кому понадобится третья доза COVID-вакциныМонастырский отметил, что большинство случаев, когда киберполиция проверяла предложения относительно поддельных сертификатов – "это обычное банальное мошенничество - в 90% случаев граждан просто обманывают, выманивая 100 или 200 долларов, чтобы предложить поддельный сертификат или тест".
Он рассказал, что в Украине работает 1200 мобильных групп, которые проверяют подлинность сертификата вакцинации. По его словам, в такие группы входят не только полицейские, но и Госпотребслужба, местные органы, медики. При этом он отметил, что проводятся контрольные закупки поддельных сертификатов, чтобы выявить мошенников среди медицинского персонала.
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Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.