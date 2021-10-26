В Украине работает 1200 мобильных групп, которые проверяют подлинность сертификата вакцинации.

Открыто более 800 уголовных производств по подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Об этом сказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире "Свобода слова на ICTV"

Он отметил, что по состоянию на 25 октября открыто более 800 уголовных производств по подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Монастырский считает, что это приводит не только к заражению окружающих такими людьми, но и к ухудшению международного имиджа Украины. По его словам, в частности, Мальта внесла Украину в список, согласно которому не признаются украинские сертификаты и люди не могут туда поехать ни туристических, ни в деловых целях.

Читайте такжеИнфекционист объяснила, кому понадобится третья доза COVID-вакциныМонастырский отметил, что большинство случаев, когда киберполиция проверяла предложения относительно поддельных сертификатов – "это обычное банальное мошенничество - в 90% случаев граждан просто обманывают, выманивая 100 или 200 долларов, чтобы предложить поддельный сертификат или тест".

Он рассказал, что в Украине работает 1200 мобильных групп, которые проверяют подлинность сертификата вакцинации. По его словам, в такие группы входят не только полицейские, но и Госпотребслужба, местные органы, медики. При этом он отметил, что проводятся контрольные закупки поддельных сертификатов, чтобы выявить мошенников среди медицинского персонала.

Вас также могут заинтересовать новости

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Надя Пришляк