Главный санврач напомнил о глобальном дефицит вакцин от коронавирусной болезни в мире.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что платная вакцина от COVID-19 в этом году в Украине нецелесообразна.

Об этом он сказал в эфире телеканала «1+1».

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«(Платная вакцина - УНИАН) возможна, она у нас сегодня в планах, если все будет хорошо и все контрактные обязательства будут выполнены, но в течение 2021 года она нецелесообразна», - заявил он.

«Проблема не в том, можно использовать платную вакцину или нельзя. Сегодня все производители работают в первую очередь с правительствами стран, правительства предусмотрели в своих бюджетах средства на закупку вакцин для прививки всех групп людей», - отметил главный санитарный врач.

По словам Ляшко, Украина также предусмотрела средства и дополнительно выделяет 6,5 млрд грн для закупки всего необходимого количества вакцин.

«Вопрос в том, что в мире глобальный дефицит вакцины, ее выпускают небольшими партиями, каждая страна разработала свою дорожную карту и в первую очередь вакцинирует те группы населения, которые или по профессиональным признакам попадают в группу наибольшего риска инфицирования, или по медицинским показаниям имеют наибольший риск иметь осложнения в случае инфицирования», - подчеркнул он.

Вакцинация от коронавируса в Украине

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Автор: Константин Гончаров