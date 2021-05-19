Фамилию он не называет, чтобы не было "сейчас ажиотажа".

Кандидат на должность министра здравоохранения Виктор Ляшко уже знает, кто будет его преемником на посту главного санитарного врача Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, где обсуждалась его кандидатура, Ляшко ответил на вопросы депутатов о своем преемнике.

"Своего преемника я уже определил, есть предварительные договоренности. Это известный вам человек, с которым вы работали в предыдущем году, который знает и понимает те эпидемиологические проблемы, управление", - сказал Ляшко.

При этом он отметил, что не хотел бы "сегодня озвучивать фамилию, чтобы не формировать сейчас дополнительный ажиотаж".

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Говоря о задачах и вызовах на должности министра, Ляшко сказал, что "это эпидемия COVID-19, а также последствия этой эпидемии, которые будут нас сопровождать первые пять лет".

По его словам, очень важно существенно увеличить количество вакцинирований в Украине.

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Автор: Надя Пришляк