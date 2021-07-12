Ляшко проинформировал, что в Украину прибыло еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac и вскоре она будет распределена в регионы.

Министр охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что в ближайшее время в Украину поступит 1,23 млн доз CoronaVac и 256 тыс. доз Pfizer-BioNTech.

Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом Ляшко заявил на селекторном совещании.

В частности, Ляшко проинформировал, что в Украину прибыло еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac и вскоре она будет распределена в регионы, в частности в самые отдаленные населенные пункты, чтобы прививать как можно больше людей.

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«В ближайшее время в целом ожидаем 1,23 млн доз CoronaVac и 256 тыс. доз Pfizer-BioNTech», - добавил министр.

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Справка УНИАН. Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

По состоянию на 12 июля в Украине привито 2 млн 311 тыс. 692 человека, из них получили 1 дозу – 2 млн 311 тыс. 690 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 млн 177 тыс. 642 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 млн 489 тыс. 332 прививки.

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Автор: Константин Гончаров