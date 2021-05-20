По словам кандидата на должность министра здравоохранения, приоритетом №1 для него является преодоление коронавирусной болезни.

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что пандемия COVID-19 еще не завершилась, и она не последняя, Именно поэтому биологическая безопасность наших граждан станет приоритетом работы министерства.

Читайте такжеЛяшко пообещал летом провакцинировать 5 миллионов украинцев от COVID-19

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании парламента перед голосованием за представление главы правительства о назначении его на должность министра здравоохранения.

«Иногда мне приходилось принимать непопулярные решения, но всегда в приоритете я ставил человеческую жизнь. Знаю, что мне хватит и профессионализма устойчивости в принятии управленческих решений», - отметил он.

Ляшко сообщил, что он проделал путь в Минздраве от главного специалиста, начальника отдела, директора департамента и сегодня «стою здесь в качестве кандидата на пост главы этого ведомства».

«Приоритетом номер один для меня является преодоление коронавирусной болезни. Мы сделаем все, чтобы украинцы смогли вакцинироваться, работать и путешествовать. Эта пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Именно поэтому биологическая безопасность наших граждан станет приоритетом работы министерства», - подчеркнул он.

Кадровые ротации в Минздраве

18 мая Верховная Рада уволила с должности министра здравоохранения Максима Степанова.

19 мая в парламент поступило представление премьер-министра Украины о назначении заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко министром здравоохранения.

19 мая на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ляшко пообещал, что провакцинирует в летний период 5 млн украинцев, то есть будет проведено 10 млн прививок.

Сегодня Верховная Рада рассмотрит вопрос о назначении трех министров, в частности кандидатуру Ляшко, и проведет внеочередное заседание.

Перед заседанием "Слуги народа" первый заместитель фракции Александр Корниенко отметил, что если Ляшко не выполнит обещание о прививках за лето 5 млн украинцев, то уйдет в отставку.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров