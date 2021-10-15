Неизвестно, будет ли это бустерное или повторно двойное вакцинирование.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что в Украине вероятнее всего будет бустерное (дополнительное) вакцинирование от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Вероятнее всего, будет. Но неизвестно, бустерное или повторно двойное вакцинирование. Это вопрос для рассмотрения. Но мы пока не в том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить уже о введении бустерной или повторной вакцинации. Сегодня мы четко следуем рекомендациям ВОЗ, которая говорит, что надо сначала обеспечить доступ, по крайней мере, к одной дозе или к полному курсу прививки как можно большему количеству взрослого населения", – сказал Ляшко

Министр в очередной раз призвал всех вакцинироваться от COVID-19.

Читайте такжеШкольникам в Украине "светят" более длинные осенние каникулы: в Минздраве назвали сроки"Это вакцина для жизни. И все должны понимать, что когда мы говорим вакцинироваться, то мы вакцинируемся, чтобы спасти свое собственное здоровье. И не нужно сейчас играть в лотерею, достаточно ли у меня будет там титров антител после перенесенной болезни, или недостаточно, инфицируюсь или не инфицируюсь. Просто сделайте прививку и будьте спокойны! Соблюдайте карантинные ограничения", - заявил глава Минздрава.

Вакцинация в Украине

Как сообщал УНИАН, с начала вакцинальной кампании привито 7 млн 794 тыс. 189 человек, из них полностью иммунизированы – 6 млн 364 тыс. 933.

Всего проведено 14 млн 159 тыс. 120 прививок.

Автор: Леся Лещенко