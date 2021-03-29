Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в настоящее время наблюдается улучшение эпидситуации в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, которые первыми ввели жесткие карантинные ограничения.

В Украине в ближайшее время не планируют вводить общенациональный жесткий карантин.

Читайте такжеКиев попал в "красную зону" карантина - МинздравОб этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, отвечая на вопрос, планирует ли правительство в начале апреля вводить локдаун.

«Когда мы говорим о каких-то изменениях в карантине, так эти предложения делает Минздрав. Я, как министр здравоохранения, таких предложений не делал...», - сказал он.

«Я говорил, что если ситуация будет развиваться таким образом, что у нас будет больше 50-70% (регионов в «красной» зоне эпидемической опасности - УНИАН), то мы возможно будем рассматривать вопрос общенационального жесткого карантина. На сегодняшний день у нас есть 11 регионов, которые внесены в «красный» уровень эпидопасности. Остальные регионы - на «оранжевом» уровне, Херсонская область - на «желтом уровне» эпидопасности», - добавил Степанов.

В то же время, по словам министра, в настоящее время наблюдается улучшение ситуации в тех регионах, которые первыми ввели жесткие карантинные ограничения, предусмотренные для «красной» зоны эпидопасности - это Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области.

«Там ситуация почти полностью стабилизировалась. Я думаю, что в ближайшие дни Ивано-Франковская область по показателям может быть переведена на «оранжевый» или «желтый» уровень эпидопасности. Мы движемся таким образом, что в зависимости от эпидситуации регион может перейти в «красный» уровень и будет находиться там до полной стабилизации ситуации», - добавил он.

По мнению руководителя Минздрава, модель адаптивного карантина - это «идеальный баланс между экономикой, жизнью страны и эпидемиологией».

«Именно поэтому мы говорим о конструктивности адаптивного карантина, который действует на территории нашей страны», - резюмировал он.

Адаптивный карантин в Украине

С 24 февраля в Украине снова ввели адаптивный карантин с разделением на цветные зоны эпидопасности. На сегодняшний день в «красной» зоне эпидопасности, где до 9 апреля действуют жесткие карантинные ограничения, 10 областей и Киев.

За минувшие сутки в Украине было выявлено 8 тыс. 346 новых больных COVID-19, умерли - 178.

Сегодня, 29 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине пятую неделю подряд растет число госпитализированных с COVID-19. Также Шмыгаль сообщил, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано 316 тыс. 777 активных больных COVID-19. На первом месте по этому показателю Киев, на втором - Одесская область, на третьем - Львовская.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов прогнозировал увеличение количества COVID-больных в сутки до 25 тыс. в апреле. Сегодня он заявил, что рост уровня заболеваемости COVID-19 ожидается по меньшей мере до 15 апреля.

Главный эпидемиолог Минздрава Наталья Виноград считает, что по самому оптимистичному сценарию эпидситуация в Украине стабилизируется лишь в конце мая.

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Автор: Константин Гончаров