Кирилл Тимошенко заявил, что карантин выходного дня - это шанс не вводить локдаун в Украине.

Украина может вернуться в локдаун, если украинцы не будут соблюдать карантин выходного дня.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире одного из телеканалов, пишет НВ.

"Сейчас ситуация действительно критическая. Мы возвращаемся к тому, откуда начинали. Если мы не будем соблюдать карантин выходного дня и всех правил, мы действительно можем дойти до локдауна", — сказал Тимошенко.

Он утверждает, что карантин выходного дня - это шанс не вводить локдаун в Украине.

"Мы хотим прекратить рост количества заболеваний ежедневно, стабилизировать ситуацию, если удастся, то снизить количество заболеваний. Пока мы стабилизируем ситуацию - продолжается карантин выходного дня", - пояснил Тимошенко.

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Карантин выходного дня: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кофеен и ресторанов (за исключением услуги "с собой"), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное. Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, почтовым отделениям, медучреждениям, АЗС. Это вызвало недовольство среди собственников и работников "запрещенного" на выходные бизнеса.

Мэры отдельных городов, в частности Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска, заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.

17 ноября Верховная Рада не поддержала проект постановления о рекомендациях правительства смягчить карантинные ограничения, введенные в выходные дни.

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Автор: Олег Давыгора