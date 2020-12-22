Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему жесткий карантин в Украине будут вводить в январе, а не раньше.
Об этом он сказал в эфире 24 канала.
Он пояснил, что для Минздрава важно было провести этот карантин в январе.
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"Почему в январе? Потому что у нас в конце января - начале февраля начинается сезонная вспышка, рост количества заболевших гриппом. Это та болезнь, которая имеет такие же осложнения, как при ковиде, то есть пневмонии, остальные дыхательные осложнения. Кроме того, у нас еще есть "природный украинский локдаун" с 1 по 7 (января - УНИАН) относительно мобильности населения. В этот период времени у всех природные каникулы, очень часто люди проводят время с семьей", - сказал министр.
На уточняющий вопрос, почему усиленный карантин продлится две недели, а не больше, он сказал: "Это вызвано из-за экономики".
Локдаун в Украине: что известно
- 9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.
- Также, Кабинет министров продлил действие карантинных ограничений "оранжевой" зоны, которые действуют сегодня, до 28 февраля 2021 года.
- Кроме этого, правительство разрешило заведениям питания в новогоднюю ночь работать до 01:00, а не до 23:00.
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